Botafogo faz treino no campo principal do Nilton Santos

O dia trouxe um ambiente diferente para os jogadores do Botafogo. A equipe comandada por Marcelo Chamusca treinou no campo principal do Estádio Nilton Santos na tarde desta quinta-feira, em preparação para os jogos diante de Nova Iguaçu, no próximo sábado, e ABC-RN, na quarta-feira.
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A sequência, inclusive, é de extrema importância: a partida contra o Voltaço pode colocar o Alvinegro no G4 do Campeonato Carioca, enquanto o duelo diante do ABC-RN vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil.
Geralmente, o Botafogo faz os treinos no campo anexo do Estádio Nilton Santos. Desta vez, porém, a atividade foi no gramado no principal, marcada por ter um grama menos desgastada.