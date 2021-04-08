Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo faz treino no campo principal do Nilton Santos

Em preparação para sequência de partidas contra Volta Redonda e ABC-RN, Alvinegro faz atividade no gramado principal do 'Niltão'...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 16:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 16:34
Crédito: Divulgação/Botafogo
O dia trouxe um ambiente diferente para os jogadores do Botafogo. A equipe comandada por Marcelo Chamusca treinou no campo principal do Estádio Nilton Santos na tarde desta quinta-feira, em preparação para os jogos diante de Nova Iguaçu, no próximo sábado, e ABC-RN, na quarta-feira.
+ Semanas livres para Chamusca e confronto decisivo da Copa do Brasil: o abril do Botafogo
A sequência, inclusive, é de extrema importância: a partida contra o Voltaço pode colocar o Alvinegro no G4 do Campeonato Carioca, enquanto o duelo diante do ABC-RN vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil.
Geralmente, o Botafogo faz os treinos no campo anexo do Estádio Nilton Santos. Desta vez, porém, a atividade foi no gramado no principal, marcada por ter um grama menos desgastada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco dão vida a cerca de 20 personagens
O que fazer no ES? Festival em Itaúnas, Danilo Gentili e Parque Aberto agitam o final de semana
Adulterar a placa para dificultar a identificação é considerada infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Motoristas tapam placas de carros para burlar rotativo em Linhares; fotos
Imagem de destaque
As teorias da conspiração sobre 'cientistas desaparecidos' nos EUA que deixam famílias perplexas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados