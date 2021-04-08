Botafogo faz treino no campo principal do Nilton Santos

Crédito: Divulgação/Botafogo

O dia trouxe um ambiente diferente para os jogadores do Botafogo. A equipe comandada por Marcelo Chamusca treinou no campo principal do Estádio Nilton Santos na tarde desta quinta-feira, em preparação para os jogos diante de Nova Iguaçu, no próximo sábado, e ABC-RN, na quarta-feira.

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A sequência, inclusive, é de extrema importância: a partida contra o Voltaço pode colocar o Alvinegro no G4 do Campeonato Carioca, enquanto o duelo diante do ABC-RN vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil.