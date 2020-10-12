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Botafogo faz treino no Arruda antes de viajar para o Rio Grande do Sul

Equipe comandada por Bruno Lazaroni realizou atividade no estádio do Santa Cruz; delegação vai direto para o Sul, onde enfrentará o Grêmio na próxima quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 16:37

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 16:37

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Mesmo com vitória, o dia não foi de folga para o Botafogo. Após o triunfo por 2 a 1 sobre o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do Alvinegro treinou na manhã desta segunda-feira no Arruda, estádio do Santa Cruz. Foram ao campo apenas os jogadores que não iniciaram a partida na Ilha do Retiro.
Os titulares ficaram no hotel realizando um trabalho de recuperação física. O trabalho no Arruda, comandado por Bruno Lazaroni, teve atividade com bola e exercícios de corrida.
O dia foi especial para Warley. O atacante, revelado pelo Santa Cruz, reencontrou o estádio que atuou entre 2018 até meados de 2019, quando se transferiu para o CSA.
A delegação do Botafogo já viaja de Recife direto para o Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, o Alvinegro entra em campo para enfrentar o Grêmio, às 19h15, na Arena. Pela distância, a diretoria do clube entendeu que o melhor é fazer uma viagem direto para o palco do duelo, sem passar no Rio de Janeiro.

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