Botafogo faz primeiro treino de 2022 no Espaço Lonier, CT do clube

O quarto dia de pré-temporada do Botafogo ficou marcado por um cenário diferente. A equipe comandada por Enderson Moreira treinou no Espaço Lonier, futuro CT do clube, na tarde desta quinta-feira.
A equipe treina usualmente no Estádio Nilton Santos, mas fará atividades pontuais no centro de treinamentos. O local ainda não está inteiramente pronto, tendo apenas alguns campos aptos para uso.
A atividade ficou marcada pela presença de Vinícius Lopes, que realizou o primeiro treino com o Glorioso. Anunciado como reforço nesta quinta-feira, o atacante assinou um contrato por quatro anos.
Os jogadores voltam a treinar no Estádio Nilton Santos nesta sexta-feira. Os jogadores Vinícius Lopes e Klaus serão apresentados oficialmente.