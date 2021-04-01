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Botafogo faz postagem por aniversário de Seedorf: 'Parabéns, craque'

Holandês completa 45 anos nesta quinta; ex-jogador foi campeão carioca pelo Alvinegro...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 16:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2021 às 16:30
Crédito: Reprodução
O aniversário de Clarence Seedorf não passou em branco pelo Botafogo. O clube de General Severiano comemorou, por meio das redes sociais, o aniversário do holandês, que completou 45 anos nesta quinta-feira.
Pelo Alvinegro, o ex-meio-campista fez 82 jogos e marcou 24 gols em 2012 e 2013. O camisa 10 conquistou o Campeonato Carioca de 2013 pelo clube de General Severiano.
Por meio do Twitter, o Alvinegro desejou parabéns e relembrou a passagem de Seedorf pelo clube.
"Hoje é aniversário do Clarence Seedorf, holandês que jogou muito no Fogão e foi campeão carioca com o clube em 2013!
Parabéns, craque!"

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