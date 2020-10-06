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Botafogo faz parceria com empresa e decide investir no eSports

Com equipe no Campeonato Brasileiro de Futebol 11x11 de PES, Glorioso dá o pontapé inicial na nova modalidade. Busca é por, posteriormente, investir em outras modalidades...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 15:41

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 15:41

Crédito: Alvinegro terá equipe de esportes eletrônicos em parceria com a Bird (Divulgação
O Botafogo é o mais novo clube a investir nos jogos eletrônicos. Depois de fazer um acordo com a empresa de entretenimento Bird Cia, o Glorioso anunciou uma equipe de Pro Evolution Soccer (PES). Os novos contratados disputarão o Campeonato Brasileiro de Futebol Digital PES 11x11.
Vice-presidente comercial e de marketing do clube, Ricardo Rotenberg traçou suas perspectivas para a nova empreitada.
- Vejo esse como um momento certo para entrar no eSports, ainda mais com a proposta da Bird, que vinha de acordo com o que pensávamos e vai agregar bastante à nossa marca. Esse mercado já é realidade e tem potencial pra ir cada vez mais longe. Também enxergo a iniciativa como uma forma de fidelizar torcedores de todas as idades, principalmente os mais jovens - e, em seguida, frisou:
- O Botafogo fica feliz em estabelecer essa nova parceria e entrar definitivamente no mundo dos games. É uma novidade que temos muito orgulho de anunciar, sei que parte da nossa torcida já esperava ansiosa e agora o Botafogo eSports é realidade - complementou.
O investimento no PES deve ser só o primeiro passo do Glorioso. O clube projeta, posteriormente, disputas de Free Fire, Valorant e Rainbow Six Siege.
Vanessa Oliveira, fundadora da Bird, exaltou.
- A Bird observou o crescimento deste universo e notou uma oportunidade que vem de encontro com nosso expertise. Somos especializados em grandes projetos e para a gente trabalhar com o Botafogo garante seriedade para evoluirmos da forma como queremos. Estamos começando por PES, mas já temos projetos em andamento para outras modalidades, e devemos anunciar em breve estas estas iniciativas - disse.

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