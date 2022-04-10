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Botafogo faz nova proposta por Bruno Tabata, do Sporting, e tenta reforço nas últimas horas da janela

Atacante, que já havia sido alvo do Botafogo no mês passado, voltou à pauta do clube nas últimas horas, mas expectativa interna é baixa pelo pouco tempo do fechamento da janela...
LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2022 às 20:28

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 20:28

O Botafogo tenta, de qualquer forma, a contratação de um atacante de lado de campo nas últimas horas da janela, que fecha na próxima terça-feira. O alvo da vez é Bruno Tabata, do Sporting-POR. O Alvinegro enviou uma nova proposta ao clube português tendo interesse no jogador nos últimos dias.+ Botafogo faz proposta por Gustavo Sauer, do Boavista-POR, e quer ponta já para o começo do Brasileirão
Bruno Tabata já havia aparecido na pauta do Glorioso no mês passado, quando, após um jantar entre John Textor e Deco, agente do atleta, o Botafogo havia sinalizado com a intenção de comprá-lo. O Sporting, contudo, não aceitou os números.
O Alvinegro recolocou o atacante na mira e oficializou uma segunda investida durante este fim de semana. A intenção é adquiri-lo em definitivo junto ao Sporting.
Internamente, contudo, os dirigentes não estão muito esperançosos quanto à negociação. O Sporting faz jogo duro para dar uma resposta oficial - até agora sequer houve uma contraoferta - e a janela está acabando. O Botafogo trabalha com outras opções, como Gustavo Sauer, do Boavista-POR.
Crédito: BrunoTabataédoSporting(Foto:Divulgação/Sporting

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