Botafogo faz homenagem ao dia mundial da conscientização do autismo

Crédito: Divulgação/Botafogo

Nesta sexta-feira, dia 2 de abril, o Botafogo se mostrou engajado em mais um movimento de causas sociais. Assim, por meio de publicações nas mídias do clube, o Alvinegro prestou homenagem a data de hoje: dia mundial da conscientização do autismo.

> Veja a classificação do Campeonato CariocaNa postagem, o Glorioso ratificou a importância da sociedade apoiar a causa e relembrou o número de pessoas afetadas pelo 'transtorno do neurodesenvolvimento'.

- Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, transtorno do neurodesenvolvimento que afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. O Botafogo chama a atenção da sociedade para essa causa com respeito e carinho.