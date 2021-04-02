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Botafogo faz homenagem ao dia mundial da conscientização do autismo

Glorioso chama atenção para a causa em publicações nas redes sociais...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 14:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2021 às 14:02
Crédito: Divulgação/Botafogo
Nesta sexta-feira, dia 2 de abril, o Botafogo se mostrou engajado em mais um movimento de causas sociais. Assim, por meio de publicações nas mídias do clube, o Alvinegro prestou homenagem a data de hoje: dia mundial da conscientização do autismo.
> Veja a classificação do Campeonato CariocaNa postagem, o Glorioso ratificou a importância da sociedade apoiar a causa e relembrou o número de pessoas afetadas pelo 'transtorno do neurodesenvolvimento'.
- Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, transtorno do neurodesenvolvimento que afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. O Botafogo chama a atenção da sociedade para essa causa com respeito e carinho.
Veja a publicação feita pelo Botafogo:

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