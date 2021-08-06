Botafogo estuda mais contratações para fechar elenco da Série B: 'A gente está sempre no mercado'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Olhos abertos. Mesmo com quase um turno completo na Série B do Brasileirão, o Botafogo não fecha a possibilidade de fazer novas contratações para ajustar o elenco. Com 19 jogadores adquiridos para a temporada 2021, a lista do Alvinegro pode aumentar ainda mais.

O lateral-esquerdo Jonathan foi o primeiro reforço visando a segunda metade do Campeonato Brasileiro. Criado nas categorias de base do Botafogo, o defensor chega com a expectativa de ser uma certeza em uma posição que, desde a venda de Paulo Victor para o Internacional, não achou um substituto.

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- Jonathan é um jogador que a torcida já conhece. Eu conheci na época da base. Tem capacidade e qualificações para ajudar muito a gente. É uma posição que oscilou um pouco, PV surgiu muito bem mas teve a necessidade da saída. Logo depois, buscamos possibilidades, Guilherme (Santos), Rafael (Carioca)... Entendemos que o Jonathan venha para melhorar equipe e o nosso trabalho - afirmou Eduardo Freeland, diretor de futebol do clube, à "BotafogoTV".E pode não parar por aí. A diretoria entende que o elenco, diante de alguns jogadores contratados que não deram resultados, ainda possui carências. Por isto, mais jogadores podem chegar para este período. Até dois atletas - vale lembrar que a situação financeira do Alvinegro é ruim - são colocados no radar.

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Uma posição vista como necessária para reforçar é a dos lados do ataque. O Botafogo está de olho em um atleta do setor para encorpar ainda mais o sistema ofensivo da equipe de Enderson Moreira.

A outra posição ainda não tem uma posição definida: pode ser um zagueiro, pela falta de opções no elenco, ou até mesmo um novo jogador de meio-campo. Vai depender de como o plantel vai se comportar nos próximos jogos.