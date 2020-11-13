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Botafogo está por detalhes para assinatura do primeiro contrato profissional de Kauê, joia da base

Da mesma geração de Mathus Nascimento, meio-campista acabou de completar 17 anos e deve assinar primeiro vínculo com o Alvinegro na próxima semana...
LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 07:00

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 07:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo está por detalhes de assegurar mais um contrato profissional para um jogador de potencial das categorias de base. O clube de General Severiano tem negociações avançadas para a assinatura do primeiro vínculo principal de Kauê, que acabou de completar 17 anos.
As conversas, que acontecem desde que Kauê tinha 16 anos, estão sendo finalizadas. Há um acordo entre o clube e as pessoas que cuidam da carreira do jogador e tudo deve ser assinado na próxima semana, quando o meio-campista retorna para o Rio de Janeiro - atualmente, ele está em São Paulo com a Seleção Brasileira sub-17.
Kauê é da mesma geração de Matheus Nascimento, maior joia das categorias inferiores do Botafogo, e com tanta bagagem quanto o atacante que já estreou no time profissional do Glorioso. O volante acumula convocações recorrentes para seleções de base desde a categoria sub-15.- As conversas com Kauê estão avançadas. Teremos uma definição positiva em breve - afirmou Tiano Gomes, diretor das categorias de base do Botafogo, em contato exclusivo ao LANCE!.
O meio-campista já participou de treinamentos da equipe profissional e é um dos líderes do time sub-17 na temporada, vestindo a braçadeira de capitão. O passe e visão de jogo são as duas características mais marcantes de Kauê.
O contrato profissional terá uma renovação salarial e uma multa para equipes nacionais e do exterior. Assim como Matheus Nascimento, é esperado que Kauê apareça com mais frequência nos treinamentos da equipe principal do Botafogo, mas continuará atuando com os times de base - seja sub-17 ou sub-20 - até o final da temporada.

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