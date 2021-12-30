Botafogo está perto de contratar dupla ex-Goiás: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube

Com o título da Série B, a diretoria do Botafogo tem o objetivo de montar uma equipe competitiva para não passar sustos na disputa do Brasileirão. Nesta nota, o LANCE! mostra tudo que acontece no mercado da bola no clube de General Severiano para 2022. A matéria será atualizada ao longo da temporada.CONTRATAÇÕES DO BOTAFOGO

Até agora, o Botafogo não fechou com nenhum jogador de forma oficial.

O Alvinegro encaminhou a compra de Lucas Mezenga junto ao Nova Iguaçu e também deve permanecer com Kayque.

O clube pretende adquirir Vitor Marinho e Vitinho, que estiveram emprestados ao clube em 2021, de forma definitiva junto ao Resende.

Breno e Vinícius Lopes, dupla criada no Goiás, têm bases acertadas e estão perto de se tornarem os primeiros reforços de 2022.JOGADORES NA MIRA

O Botafogo iniciou conversas na busca de Elkeson, o grande sonho da diretoria. Os primeiros números do Alvinegro foram recusados e as partes ainda trabalham em uma contraproposta.

O Botafogo tem uma "aposta de risco" em Dedé. Em entrevista no "Jogo das Estrelas", o zagueiro afirmou que o contato com o Alvinegro não passou de "conversas com o Departamento Médico".

Chico, do Juventude, foi um nome que entrou no radar. O meio-campista, contudo, renovou com o Alviverde. Matheus Vargas, do Fortaleza, foi outro procurado pela diretoria do Alvinegro, mas que optou em renovar o vínculo com a atual equipe.

Em busca de um zagueiro, o Botafogo procurou Oliveira, do Atlético-GO e Luiz Otávio, do Bahia. As conversas pelo primeiro não evoluíram, enquanto o clube espera definições sobre o futuro do segundo.QUEM SAIU

Pedro Castro, um dos destaques do Botafogo no acesso à Série A, foi anunciado pelo Cruzeiro.

O lateral-direito Jonathan Lemos não teve o contrato renovado e fechou com o Bahia.

Marcelo Benevenuto, que atuou por empréstimo no Fortaleza na temporada, teve a venda concluída ao Leão do Pici.

Rafael Navarro foi anunciado pelo Palmeiras.

O meia Ricardinho foi anunciado como novo reforço do Paysandu.

O zagueiro Gilvan, de 32 anos, foi anunciado pelo CRB.

Warley, com proposta de outro clube brasileiro, não fica no Botafogo.

Sem bater as metas para a renovação automática, Rafael Moura é outro que não fica para a próxima temporada.QUEM PODE SAIR

Kanu atrai interesse do Corinthians, mas o Glorioso promete fazer jogo duro para liberá-lo.

Há o interesse em permanecer com Luís Oyama, mas a primeira proposta feita para o Mirassol, dono dos direitos econômicos, foi considerada muito baixa.

O Botafogo também quer renovar com Barreto e Marco Antônio, dupla que esteve emprestada em 2021. No caso do segundo, o Bahia faz jogo duro e as negociações são complicadas.

TIME-BASE DE 2022​Gatito Fernández (Diego Loureiro); Rafael, Kanu (Lucas Mezenga), Joel Carli, Carlinhos; Kayque, Romildo; Luiz Fernando, Chay, Diego Gonçalves; Matheus Nascimento.

DESAFIOS PARA 2022Com o título da Série B nas costas, o objetivo do Botafogo para a temporada é montar um time minimamente competitivo para se manter na elite do Campeonato Brasileiro. Com as finanças em colapso e a expectativa por uma mudança na organização interna, um novo rebaixamento atrapalharia qualquer plano do Alvinegro de se reconstruir.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022​22 ou 23/01 - Boavista x Botafogo - Local e horário a definir​26 ou 27/01 - Botafogo x Bangu - Local e horário a definir29 ou 30/01 - Botafogo x Madureira - Local e horário a definir​02 ou 03/02 - Botafogo x Nova Iguaçu - Local e horário a definir​05 ou 06/02 - Fluminense x Botafogo - Local e horário a definir