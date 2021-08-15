Botafogo está escalado para enfrentar o Brasil de Pelotas pela Série B; veja o time e onde assistir

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo está escalado para enfrentar o Brasil de Pelotas neste domingo, às 18h15, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas principais novidades do time titular são Chay, que foi desfalque na derrota para o Operário, e Joel Carli, que fará seu primeiro jogo como titular desde que voltou ao Alvinegro.

> Rescisão é publicada no BID, e Rafael Carioca não é mais jogador do Botafogo Dessa forma, o Botafogo está escalado para enfrentar o Xavante com: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Carli e Hugo; Luís Oyama e Pedro Castro e Marco Antônio; Chay, Diego Gonçalves e Rafael Navarro.

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Para esta partida, o técnico Enderson Moreira terá três novos desfalques, conforme informou inicialmente o site ge. Guilherme Santos, com uma tendinite patelar no joelho direito, e Lucas Mezenga, com dores musculares estão fora. Além deles, Barreto está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

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