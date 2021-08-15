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Botafogo está escalado para enfrentar o Brasil de Pelotas pela Série B; veja o time e onde assistir

As principais novidades são o retorno de Chay, que ficou de fora da última partida por fadiga muscular, e a presença do zagueiro Joel Carli...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2021 às 17:20

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 17:20

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo está escalado para enfrentar o Brasil de Pelotas neste domingo, às 18h15, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas principais novidades do time titular são Chay, que foi desfalque na derrota para o Operário, e Joel Carli, que fará seu primeiro jogo como titular desde que voltou ao Alvinegro.
> Rescisão é publicada no BID, e Rafael Carioca não é mais jogador do Botafogo Dessa forma, o Botafogo está escalado para enfrentar o Xavante com: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Carli e Hugo; Luís Oyama e Pedro Castro e Marco Antônio; Chay, Diego Gonçalves e Rafael Navarro.
> Veja a tabela da Série B
Para esta partida, o técnico Enderson Moreira terá três novos desfalques, conforme informou inicialmente o site ge. Guilherme Santos, com uma tendinite patelar no joelho direito, e Lucas Mezenga, com dores musculares estão fora. Além deles, Barreto está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
VEJA A FICHA TÉCNICA DO CONFRONTO
Data-Hora: 15/08/2021, às 18h15Local: Estádio Nilton Santos​Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Assistentes: Fabio Rogerio Baesteiro (SP) e Vitor Carmona Metestaine (SP)Quarto árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (SP)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!

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