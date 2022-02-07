Botafogo está definido para enfrentar o Nova Iguaçu; veja a escalação e saiba onde assistir ao jogo

Em jogo da quarta rodada da Taça Guanabara, Botafogo e Nova Iguaçu se enfrentam a partir das 20h, nesta segunda-feira, no Estádio Nilton Santos. Com três desfalques, o Glorioso vai em busca da terceira vitória no Campeonato Carioca e está escalado pelo treinador Enderson Moreira da seguinte maneira: Gatito; Daniel Borges, Mezenga, Kanu e Jonathan; Fabinho, Breno e Raí; Ronald, Diego Gonçalves e Matheus Nascimento.
As baixas ficam por conta do zagueiro Joel Carli, suspenso, e os laterais Rafael e Carlinhos, lesionados. A partida entre Botafogo e Nova Iguaçu tem transmissão em tempo real pelo site do LANCE! e pelo Cariocão Play.