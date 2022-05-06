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futebol

Botafogo envia nova proposta a Zahavi e está otimista por acerto

Botafogo apresenta novos números ao jogador, que vai decidir sobre futuro apenas quando o PSV ficar sem chances de título no Campeonato Holandês...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 20:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 20:16
Há otimismo nos corredores do Estádio Nilton Santos quanto um desfecho positivo por Eran Zahavi. O Botafogo enviou uma nova proposta ao atacante do PSV e está confiante em um final feliz. O jogador analisou e ficou de dar a resposta ao final do Campeonato Holandês.+ Textor provoca Flamengo e reclama de árbitro em empate do Botafogo no sub-20
O Botafogo enviou a primeira proposta no fim de março. Os representantes de Zahavi retornaram com novos números. Com um projeto financeiro para o atacante, o Alvinegro retornou com a contraproposta na última semana, trazendo os números mais próximos daquilo que o estafe havia pedido antes.
Zahavi gostou do projeto apresentado pelo Botafogo. A questão que separa o acerto é a parte financeira. O Alvinegro ofereceu um contrato até o final de 2023 ao israelense. O vínculo pode ser renovado em caso do desejo do atleta e metas a serem batidas.
O atacante não vai ficar no PSV e chegaria sem custos de transferência ao Glorioso. Há, como de praxe, comissões para empresários envolvidos e ao próprio jogador. A janela de meio do ano abre apenas em julho.
O PSV ainda tem chances de ser campeão holandês. Zahavi recebeu a proposta do Botafogo, mas respondeu, por ora, que ainda não pode dar uma palavra final. O jogador está focado em terminar a Eredivise. O atleta prometeu que vai retomar as conversas concretas assim que o destino da equipe for selado.
Eran Zahavi tem 26 gols e 11 assistências em 50 jogos na temporada. Muitas das conversas são tratadas diretamente com John Textor, que enxerga no israelense a contratação de peso que o Alvinegro precisa ter para o ano.
Crédito: EranZahavi,alvodoBotafogo,emaçãopeloPSV(Foto:Divulgação/PSV

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