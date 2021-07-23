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futebol

Botafogo entra em acordo e evita penhora da sede de General Severiano

Há pouco mais de duas semanas foi noticiada uma ordem de penhora da sede do clube  referente a ausência de pagamentos de IPTU de fevereiro de 2014 a novembro de 2015...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 13:27

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 13:27
Crédito: Divulgação
Na tarde desta sexta-feira, o Botafogo anunciou que entrou em acordo para o parcelamento de uma dívida que protege a sede de General Severiano de eventual risco de execução, leilão ou adjudicação.
*Em atualizaçãoVEJA A NOTA OFICIAL PUBLICADA PELO BOTAFOGO
O Botafogo vive uma luta diária para enfrentar as dívidas enquanto busca uma solução econômico-financeira definitiva. Recentemente, foi noticiada uma ordem de penhora da sede de General Severiano referente a ausência de pagamentos de IPTU de fevereiro de 2014 a novembro de 2015. Embora seja um dos maiores símbolos históricos, as gestões anteriores não cumpriram com as obrigações e correu-se o risco de um incalculável prejuízo institucional e patrimonial.
Nesta sexta-feira (23/7), foi pactuado o parcelamento da dívida existente, acordo que irá proteger o local onde estava situada a Loja Oficial de eventual risco de execução, leilão ou adjudicação.
Botafogo de Futebol e Regatas

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