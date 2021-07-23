Botafogo entra em acordo e evita penhora da sede de General Severiano

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Na tarde desta sexta-feira, o Botafogo anunciou que entrou em acordo para o parcelamento de uma dívida que protege a sede de General Severiano de eventual risco de execução, leilão ou adjudicação.

*Em atualizaçãoVEJA A NOTA OFICIAL PUBLICADA PELO BOTAFOGO

O Botafogo vive uma luta diária para enfrentar as dívidas enquanto busca uma solução econômico-financeira definitiva. Recentemente, foi noticiada uma ordem de penhora da sede de General Severiano referente a ausência de pagamentos de IPTU de fevereiro de 2014 a novembro de 2015. Embora seja um dos maiores símbolos históricos, as gestões anteriores não cumpriram com as obrigações e correu-se o risco de um incalculável prejuízo institucional e patrimonial.

Nesta sexta-feira (23/7), foi pactuado o parcelamento da dívida existente, acordo que irá proteger o local onde estava situada a Loja Oficial de eventual risco de execução, leilão ou adjudicação.