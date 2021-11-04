Botafogo encontra dificuldades na criação sem Chay

Crédito: Vítor SIlva/Botafogo

O Botafogo garantiu mais uma vitória em casa, dessa vez contra o Confiança por 1 a 0, pela 33º rodada da Série B. Apesar do triunfo, a equipe encontrou problemas na criação e não teve o mesmo ímpeto ofensivo que vinha tendo nos últimos jogos sob seus domínios. Muito disso se deu por conta da ausência de Chay, destaque do Alvinegro na competição, que ficou fora do confronto por lesão. > Simule os jogos e veja a classificação da Série B

Chay é o principal jogador de construção das jogadas de ataque do Botafogo. O meia-atacante tem oito gols e sete assistências na Série B. O camisa 14 tem uma boa movimentação, bom drible e se destaca pela objetividade de suas jogadas. Pelo clube na temporada, Chay é líder de dribles (41), cruzamentos certos (50) e faltas recebidas (71)*.

Para a vaga de Chay, o treinador Enderson Moreira optou por Luiz Henrique. O meia veio Botafogo a pedido do técnico, que já havia trabalhado com Enderson no Fortaleza. O jogador vinha entrando comumente no lugar de Chay na segunda etapa, mas ainda não mostrou a que veio. Em sua primeira partida como titular, Luiz Henrique não conseguiu substituir o camisa 14 à altura, teve dificuldades em dar ofensividade ao time e sofreu com a forte marcação do Confiança, que dificultou a construção do jogo pelo meio.

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Enderson Moreira promoveu mudanças no segundo tempo que surtiram efeito. A primeira paralisação entrou três de uma vez - Oyama, Warley e Diego Gonçalves. A jogada do gol passou nos pés dos três atletas, com Diego Gonçalves finalizando. Oyama se destacou em campo, conseguiu quebrar linhas e acelerar o jogo para o Botafogo.

Luís Oyama entrou no lugar de Barreto, que possui uma característica mais defensiva e já estava com o cartão amarelo. Barreto levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão na próxima rodada, com o Vasco em São Januário. Enderson Moreira deve optar por Oyama no lugar do volante no clássico.

Para o clássico, ainda não se sabe se Chay terá condições de estar em campo. O meia-atacante ainda está em processo de transição de sua lesão no tornozelo direito. O clássico com o Vasco acontece neste domingo, às 16h, em São Januário, pela 34º rodada da Série B.