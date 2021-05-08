Botafogo encara o América-MG neste sábado, na estreia do Brasileirão Sub-17

Crédito: Botafogo estreia no Brasileirão Sub-17 neste sábado, contra o América-MG Botafogo F.R

Neste sábado, o Botafogo volta a ativa no Brasileirão Sub-17. Isso porque, após a competição ficar paralisada por mais de um ano - CBF suspendeu o torneio no dia 16 de março do ano passado -, o Alvinegro faz seu retorno na categoria às 16h, contra o América-MG, no SESC Alterosa, em Belo Horizonte.

> Confira como foram os primeiros confrontos das semifinais da Taça Rio Finalizando a preparação para a competição nacional, o Sub-17 do Glorioso recebeu a oportunidade de realizar um jogo-treino contra a equipe profissional, no Estádio Nilton Santos. O técnico Vinicius Nogueira exaltou a experiência e falou sobre a expectativa para a torneio em entrevista especial para a Botafogo TV.

- A gente vem em uma pegada desde janeiro, quando nós retomamos os treinos, tivemos um momento de parada, diante desses casos de Covid-19 no país, mas a preparação em si tem sido bem satisfatória, bem produtiva, fizemos jogos treinos bem interessantes com o Fluminense, e com o profissional do Botafogo, que pode agregar muito para a preparação.

- Eu vejo que é de suma importância essa integração (com o profissional), porque faz com que o atleta tenha identificação com o clube. Então, esses jogos-treinos fazem com que a base consiga se aproximar do profissional, para eles entenderem também o que é um contexto de profissional, é uma outra velocidade, um outro nível de força, então ajuda muito os meninos a se sentirem mais a vontade dentro do Botafogo - completou Vinicius Nogueira.

O treinador também falou sobre a expectativa para o confronto contra o América-MG. Para Vinicius, a trajetória do Glorioso na competição não será simples, uma vez que a equipe enfrentará outros clubes fortes no cenário do futebol brasileiro.

- Estamos em uma chave forte, no Campeonato Brasileiro da categoria são duas chaves de 10 times, e passam quatro em cada grupo, são equipes qualificadas e com tradição no futebol brasileiro. Nós sentamos com os atletas e traçamos algumas metas dentro da competição, e o objetivo inicial é que a gente fique entre os quatro classificados, e depois vamos conversar sobre as outras metas no Brasileirão - disse o técnico do Sub-17 do Alvinegro. DESEMPENHO NO ÚLTIMO BRASILEIRÃO

O Glorioso não foi bem no último campeonato. Após conquistar somente nove pontos em 27 possíveis, a equipe do Sub-17 do Botafogo ficou em sexto lugar do Grupo A - que contava com Vasco, Palmeiras, Grêmio, Corinthians, Atlético-MG, América-MG, Bahia, Chapecoense e Sport.

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O América-MG, adversário do Botafogo neste sábado, ficou abaixo do Alvinegro no último Brasileirão da categoria. Com oito pontos, a equipe mineira também caiu na primeira fase, terminando em sétimo lugar.

CALENDÁRIO DE PARTIDAS DO BOTAFOGO NO BRASILEIRO SUB-17:

Rodada 1: 08/05 - 16h - América-MG x Botafogo - SESC AlterosasRodada 2: 15/05 - 15h - Botafogo x Palmeiras - CEFATRodada 3: A DEFINIR - Botafogo x São Paulo - CEFATRodada 4: A DEFINIR - Cruzeiro x Botafogo - a definirRodada 5: A DEFINIR - Botafogo x Atlético-GO - CEFATRodada 6: A DEFINIR - Grêmio x Botafogo - a definirRodada 7: A DEFINIR - Bahia x Botafogo - a definirRodada 8: A DEFINIR - Botafogo x Ceará - CEFAT

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