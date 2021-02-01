Botafogo encaminha venda de Pedro Raul ao futebol japonês

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Pedro Raul está cada vez mais perto de deixar o Botafogo. Com uma negociação em curso, o Alvinegro encaminhou a venda do atacante a uma equipe do futebol japonês - não revelada por um pedido de confidencialidade envolvendo as partes.

Por conta do protocolo envolvendo o novo coronavírus na Terra do Sol Nascente, a negociação deve ficar 100% concretizada apenas na próxima semana, quando Pedro Raul chegar no Japão para assinar o contrato e vestir a camisa da nova equipe.

Com o negócio, o Botafogo conseguirá se livrar da bonificação que teria que pagar ao próprio Pedro Raul, avaliada em 1,5 milhão de euros, já que atuou em 60% dos jogos do Alvinegro como titular. Além disto, o Glorioso ainda terá lucro com o valor total envolvendo os japoneses.