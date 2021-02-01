Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo encaminha venda de Pedro Raul ao futebol japonês

Alvinegro está nos últimos detalhes burocráticos da negociação; por conta do protocolo do novo coronavírus, assinatura deve ficar apenas para a próxima semana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2021 às 17:21

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 17:21

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Pedro Raul está cada vez mais perto de deixar o Botafogo. Com uma negociação em curso, o Alvinegro encaminhou a venda do atacante a uma equipe do futebol japonês - não revelada por um pedido de confidencialidade envolvendo as partes.
Por conta do protocolo envolvendo o novo coronavírus na Terra do Sol Nascente, a negociação deve ficar 100% concretizada apenas na próxima semana, quando Pedro Raul chegar no Japão para assinar o contrato e vestir a camisa da nova equipe.
Com o negócio, o Botafogo conseguirá se livrar da bonificação que teria que pagar ao próprio Pedro Raul, avaliada em 1,5 milhão de euros, já que atuou em 60% dos jogos do Alvinegro como titular. Além disto, o Glorioso ainda terá lucro com o valor total envolvendo os japoneses.
Pedro Raul é o artilheiro do Botafogo na temporada, com 12 gols. Ele chegou ao Alvinegro sem custos no começo de 2020 após se destacar no Atlético-GO na Série B de 2019.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção
Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados