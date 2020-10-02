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Botafogo encaminha contratação de Kelvin, ex-Vasco e Fluminense

Com elenco curto, clube de General Severiano vai ao mercado e está perto de anunciar atacante de 27 anos, livre no mercado após deixar o Avaí...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 05:00

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 05:00

Crédito: FRANCISCO LEONG / AFP
O Botafogo está perto de fechar com um reforço. Trata-se de Kelvin, atacante de 27 anos, que está livre no mercado após ter deixado o Avaí no segundo semestre desse ano. O Alvinegro tem acordo encaminhado com o atleta, que possui passagens por Porto, São Paulo, Palmeiras e recentemente atuou por Vasco e Fluminense.
Por estar livre no mercado, será uma contratação sem custos ao Botafogo. É um jogador que se encaixa na realidade financeira do clube. Inicialmente, o contrato vai até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021, mas há uma clásula de renovação por mais duas temporadas, dependendo do desempenho do atacante pelo Alvinegro.
Após as saídas de Luís Henrique e Luiz Fernando, este é o jogador de lado de campo que a diretoria do Botafogo procurava no mercado. Agora, o Comitê Executivo de Futebol busca um meio-campista avançado.
Kelvin, que havia sido contratado pelo Avaí no começo da temporada, foi desligado da equipe catarinense por problemas de disciplina. Ao todo, o jogador participou de nove partidas pela equipe, sem gols ou assistências.
O melhor momento da carreira de Kelvin foi no Porto. Em 2013, ele marcou um gol sobre o Benfica que decretou o título português aos Dragões. Mesmo com a conquista impactante, não conseguiu sequência na equipe europeia nos anos seguintes e acumulou empréstimos.

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