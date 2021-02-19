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Botafogo encaminha acerto com Jonathan; contrato será de um ano

Lateral-direito, atualmente no Coritiba, deve assinar o vínculo com o Alvinegro oficialmente ao final do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 18:04

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 18:04

Crédito: Divulgação/Coritiba
O Botafogo está perto de ter mais uma contratação para a próxima temporada. O lateral-direito Jonathan, atualmente no Coritiba, tem um acordo encaminhado para defender o clube de General Severiano em 2021. O contrato ainda não foi assinado, mas as partes já têm as principais minutas do contrato acertadas. O vínculo será válido por um ano, até o fim da Série B, mas pode ser renovado por mais uma temporada, com uma cláusula.
Como o defensor tem um vínculo ativo com o Coritiba, o contrato com o Botafogo só será oficialmente assinado após o fim do Campeonato Brasileiro, atualmente na 37ª rodada. Até esta data, Jonathan permanece "respondendo" como atleta do Coxa Branca.
O jogador de 28 anos chega ao Botafogo sem custos. O Coritiba mostrou interesse em renovar o contrato do jogador para a próxima temporada, mas a proposta do Alvinegro foi considerada mais vantajosa.
O clube de General Severiano aguarda a chegada de Jonathan no Rio de Janeiro após o Brasileirão para a realização de exames médicos. O lateral-direito fará parte da pré-temporada e do elenco que disputará o Campeonato Carioca, que começa no início de março.
JOGADOR CONFIRMOU INTERESSEJonathan foi um dos protagonistas da vitória do Coritiba sobre o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira. O lateral marcou o gol que garantiu o triunfo do Coxa, já nos minutos finais do duelo. Após o jogo, ele comentou sobre o interesse do Botafogo.
- Teve interesse sim (do Botafogo), mas meu foco por enquanto é aqui no Coritiba. Minha cabeça não está em outro clube. A partir que terminar meu contrato nós vamos ver o que é melhor - afirmou, ao "TNT Sports".

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