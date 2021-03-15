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futebol

Botafogo encaminha a contratação de Ricardinho, ex-Ceará, até o fim do ano

A pedido de Marcelo Chamusca, clube de General Severiano contrata meio-campista; contrato será até dezembro de 2021 e jogador é esperado no Rio nessa semana...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 18:52

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 18:52
Crédito: Marcelo Vidal/Ceará SC
O Botafogo adicionará experiência ao elenco. O clube de General Severiano fechou a contratação de Ricardinho, de 35 anos, que esteve no Ceará nos últimos anos, até o fim da temporada. O meio-campista é esperado no Rio de Janeiro nessa semana para a realização de exames e a assinatura de contrato.
Ricardinho foi um pedido de Marcelo Chamusca. As negociações entre as partes acontecem desde a última semana e o negócio entrou na parte final nesta segunda-feira, com um desfecho final positivo para o Botafogo.O jogador é um meio-campo avançado, posição que está com uma lacuna no atual elenco do Botafogo desde a saída de Bruno Nazário, que fechou com o América-MG na última semana. Cesinha e Marcinho - de forma improvisada - são outros jogadores que podem atuar na posição.
O jogador passou sete anos - divididos em duas passagens - no Ceará. Na última temporada, quando perdeu espaço no elenco comandado por Guto Ferreira, no decorrer do ano, realizou 26 partidas e marcou um gol.
Foi no Vozão, inclusive, que Ricardinho teve contato com Marcelo Chamusca. O atual treinador do Botafogo trabalhou com o meio-campista em 2017, quando comandou o Ceará na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e no primeiro semestre de 2018.

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