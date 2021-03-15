Botafogo encaminha a contratação de Ricardinho, ex-Ceará, até o fim do ano

Crédito: Marcelo Vidal/Ceará SC

O Botafogo adicionará experiência ao elenco. O clube de General Severiano fechou a contratação de Ricardinho, de 35 anos, que esteve no Ceará nos últimos anos, até o fim da temporada. O meio-campista é esperado no Rio de Janeiro nessa semana para a realização de exames e a assinatura de contrato.

Ricardinho foi um pedido de Marcelo Chamusca. As negociações entre as partes acontecem desde a última semana e o negócio entrou na parte final nesta segunda-feira, com um desfecho final positivo para o Botafogo.O jogador é um meio-campo avançado, posição que está com uma lacuna no atual elenco do Botafogo desde a saída de Bruno Nazário, que fechou com o América-MG na última semana. Cesinha e Marcinho - de forma improvisada - são outros jogadores que podem atuar na posição.

O jogador passou sete anos - divididos em duas passagens - no Ceará. Na última temporada, quando perdeu espaço no elenco comandado por Guto Ferreira, no decorrer do ano, realizou 26 partidas e marcou um gol.