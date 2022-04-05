Botafogo empresta Ronald para o Novorizontino até o fim do ano

A barca no Botafogo começou a zarpar. O clube negociou a saída de Ronald, que vai jogar no Novorizontino até o fim da temporada. O atacante assinou por empréstimo com a equipe paulista e voltará a jogar a Série B do Brasileirão.

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O camisa 31 perdeu espaço no Alvinegro. Com seguidas lesões, Ronald foi para o "fim da fila" no setor ofensivo e, diante da necessidade de Luís Castro em trabalhar com apenas 30 jogadores, entrou na lista de negociáveis. O Novorizontino apareceu como interessado e a negociação aconteceu.

Ronald, inclusive, promoveu um jantar de despedida com alguns companheiros na noite de segunda-feira na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele viaja para São Paulo ainda nessa semana para se apresentar e iniciar os trabalhos visando o começo do Campeonato Brasileiro.

Pelo Botafogo, Ronald fez 33 partidas, não marcou gols e deu três assistências.