Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo empresta Ronald para o Novorizontino até o fim do ano

Com intuito de diminuir tamanho do elenco, Botafogo negocia saída de atacante, que estava no 'fim da fila' no setor ofensivo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 12:41

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 12:41

A barca no Botafogo começou a zarpar. O clube negociou a saída de Ronald, que vai jogar no Novorizontino até o fim da temporada. O atacante assinou por empréstimo com a equipe paulista e voltará a jogar a Série B do Brasileirão.
+ Sem clima no Internacional, Victor Cuesta pode reencontrar bom futebol em mudança de ares para o Botafogo
O camisa 31 perdeu espaço no Alvinegro. Com seguidas lesões, Ronald foi para o "fim da fila" no setor ofensivo e, diante da necessidade de Luís Castro em trabalhar com apenas 30 jogadores, entrou na lista de negociáveis. O Novorizontino apareceu como interessado e a negociação aconteceu.
Ronald, inclusive, promoveu um jantar de despedida com alguns companheiros na noite de segunda-feira na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele viaja para São Paulo ainda nessa semana para se apresentar e iniciar os trabalhos visando o começo do Campeonato Brasileiro.
Pelo Botafogo, Ronald fez 33 partidas, não marcou gols e deu três assistências.
Crédito: RonaldemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pele no outono: 5 cuidados essenciais para adotar na estação
No Estado, mais de 3 mil crianças são registradas apenas com o nome da mãe a cada ano. Desde 2020, esse número se aproxima de 21 mil registros sem identificação paterna
Nova plataforma facilita acesso a reconhecimento de paternidade no ES
Saiba quais os melhores modelos de máquina de lavar roupas em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados