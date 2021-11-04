Botafogo empata no primeiro jogo da semifinal da Copa Rio sub-20; sub-15 se classifica

Um dia de jogos importantes para o Botafogo nas categorias de base. O Alvinegro ficou no empate por 1 a 1 com o Serra Macaense em partida disputada nesta quinta-feira pela semifinal da Copa Rio Sub-20/OPG, no Moacyrzão. Vitor Marinho fez o gol do Glorioso.
As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, no CEFAT. Não há vantagem de empate. Caso o placar agregado do confronto seja de igualdade, a vaga na final será decidida nos pênaltis.
O time sub-15, por outro lado, tem motivos para sorrir: o Botafogo venceu o Boavista por 2 a 0 no CEFAT e se garantiu nas semifinais do Carioca da categoria. Feijão e Kayke fizeram os gols da partida. O próximo adversário será o Flamengo.