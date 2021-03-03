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futebol

Botafogo empata com o Boavista em estreia no Campeonato Carioca

Na estreia de Marcelo Chamusca como treinador do Alvinegro, equipe fica no 0 a 0 com time de Saquarema na primeira rodada do Estadual...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 20:02

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 20:02
Crédito: Botafogo não conseguiu balançar a rede, um problema visto na temporada anterior (Vítor Silva/ Botafogo
O Campeonato Carioca começou sem gols para Botafogo e Boavista. Nesta quarta-feira, as duas equipes ficaram no empate em 0 a 0 no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Carioca.
Com o resultado, as duas equipes somaram o primeiro ponto na competição. O regulamento deste ano é em turno único, com todas as equipes se enfrentando e os quatro melhores colocados se classificando para as semifinais.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO E A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCAO Botafogo volta aos gramados na próxima segunda-feira para enfrentar o Resende, às 21h, no Estádio Nilton Santos. O Boavista entra em campo um dia antes para medir forças com o Bangu, às 18h, em Bacaxá. As duas partidas serão válidas pela 2ª rodada do Campeonato Carioca.
LANCE INACREDITÁVEL!A partida era equilibrada e de poucos lances de perigo, até os 23 minutos. Em uma falta, a defesa do Boavista errou a linha de impedimento e Luiz Otávio dominou completamente sozinho, rolando para Matheus Babi. O atacante, contudo, dominou mal e o goleiro Kléver conseguiu espalmar para frente.
Uma confusão na área foi gerada e Kevin acertou o travessão em uma forte finalização no rebote. Em outra sobra, Kanu novamente tentou, mas chutou por cima do gol. Após isto, o Botafogo cresceu no jogo, mas nada que fosse suficiente para tirar o zero do placar na primeira etapa.
BOAVISTA ASSUSTAAssim como boa parte do primeiro tempo, o começo da etapa complementar foi de poucos lances de emoção, com as duas equipes se chocando muito no meio-campo. O Boavista foi a equipe que mais assustou: em um contra-ataque, Vitor Feijão saiu cara a cara com Diego Loureiro, mas o goleiro do Botafogo fez grande defesa.
QUASE GOL DA JOIAOs minutos finais foram de pressão do Botafogo. Marcelo Chamusca promoveu substituições ofensivas e o Alvinegro buscou o gol até o fim, mas Kléver impediu. Já nos minutos finais, Bruno Nazário cruzou na medida para Matheus Nascimento, que ganhou no alto da defesa, mas parou em milagre do goleiro.
FICHA TÉCNICABOTAFOGO 0 X 0 BOAVISTA
Data e horário: 03/03/2021, às 18h00Local: Estádio Nilton SantosÁrbitro principal: Paulo Renato Moreira da SilvaAssistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Wallace Muller Barros SantosGramado: BomCartões amarelos: Caio Felipe e Fernando Bob (BVT)Cartões vermelhos: -
Gols: -
BOTAFOGO: Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Hugo; Luiz Otávio (Matheus Nascimento 28'/2T), Rickson (José Welison 16'/2T); Warley (Cesinha 37'/2ºT), Bruno Nazário, Ênio (Ronald 16'/2ºT); Matheus Babi (Rafael Navarro 37'/2ºT). Técnico: Marcelo Chamusca.
BOAVISTA: Kléver; Gabriel Cassimiro, Gustavo Silva (Victor Pereira/Intervalo), Elivelton, Jean Victor; Fernando Bob, Jucilei, Ralph (Luis Felipe 42'/2ºT); Érick Flores, Vitor Feijão, Caio Felipe (Wisney 31'/2ºT). Técnico: Leandro Miranda.

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