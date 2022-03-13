Botafogo empata com o Audax e vai enfrentar o Fluminense na semifinal do Carioca

O Botafogo se despediu da Taça Guanabara com um ponto. O Alvinegro empatou com o Audax Rio por 2 a 2 na tarde deste domingo no Estádio Jair Toscano de Brito, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. Lessa e Hugo Sanches marcaram os gols para os mandantes. Breno e Erison fizeram para o Glorioso.
O resultado colocou o Alvinegro com 20 pontos. Como o Vasco venceu o Resende e chegou a 22, o Botafogo terminou a primeira fase do Estadual na 4ª colocação. O adversário nas semifinais, portanto, será o Fluminense. O Audax garantiu uma vaga na Taça Rio com a 8ª colocação.
A primeira partida das semifinais será no próximo sábado, no Estádio Nilton Santos, às 20h. A decisão ficará no domingo da outra semana, dia 27, no Maracanã.AUDAX SAI NA FRENTEO primeiro tempo em Angra dos Reis foi de pouquíssimas emoções. Tanto Botafogo quanto Audax tiveram dificuldade de se impor e a partida não andou. Os mandantes saíram na frente já na reta final da etapa: após uma falha de Diego Loureiro, que saiu errado em uma cobrança de escanteio, Lessa apenas completou para o fundo das redes.
BOTAFOGO VOLTA EM OUTRO RITMOOs cinco minutos do segundo tempo superaram os 45 da etapa inicial por parte do Botafogo. A equipe melhorou com a entrada de Luiz Fernando e ficou mais aguda. O empate veio cedo: após jogada do atacante, Breno recebeu dentro da área, girou e finalizou para os fundo das redes.
JOGO FICOU MALUCO!Audax e Botafogo resolveram guardar toda a emoção para os 15 minutos finais da partida. Pouco depois dos 30 minutos, Barreto deu mole na intermediária, Hugo Sanches roubou e acertou um chute de fora da área, surpreendendo o goleiro Diego Loureiro e colocando os mandantes novamente na frente.
Mas a alegria não durou muito. O Botafogo teve um pênalti marcado literalmente no lance seguinte, após o zagueiro Thiagão colocar a mão na bola. Na cobrança, Erison marcou e empatou.FICHA TÉCNICA
AUDAX RIO X BOTAFOGOData e horário: 13/03/2022, às 16hLocal: Estádio Jair Toscano de Brito, em Angra dos Reis (RJ)Árbitro: Thiago Ramos MarquesAssistentes: Rafael Gomes Rosa e Carlos Áquilla Lima da ConceiçãoGramado: RegularCartões amarelos: Jonathan Romario (AUD); Vitor Marinho, Kawan e Breno (BOT)Cartões vermelhos:
Gols: Lessa (1-0, 43'/1ºT); Breno (1-1, 5'/2ºT); Hugo Sanches (2-1, 32'/2ºT); Erison (2-2, 35'/2ºT)
AUDAX RIO: Max; Lucas Mota, Thiagão, Kayck, Julinho; Fidel, Ralph, Jonathan Romario (Léo Bueno 16'/2ºT), João Victor; Lessa (Carlinhos 16'/2ºT), Hugo Sanches. Técnico: Júnior Lopes.
BOTAFOGO: Diego Loureiro; Vitor Marinho (Barreto 20'/2ºT), Lucas Mezenga, Kawan, Reydson (Jonathan Silva 41'/2ºT); Romildo (Kayque 20'/2ºT), Breno; Raí, Juninho (Luiz Fernando/Intervalo), Rikelmi (Gabriel Conceição 36'/2ºT); Erison. Técnico: Lúcio Flávio.