Botafogo empata com Cuiabá e se despede da Copa do Brasil

O Botafogo está eliminado da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, o Alvinegro empatou com o Cuiabá em 0 a 0 e se despediu da competição sendo derrotado no placar agregado. Por ter vencido a primeira partida das oitavas de final, na última terça, por 1 a 0, no Nilton Santos, o Dourado fez valer a vantagem do empate, segurou um pouco inspirado ataque do clube carioca para garantir uma classificação histórica rumo às quartas de final.
O Botafogo volta aos gramados no próximo domingo, às 18h15, diante do Bahia, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Cuiabá entra em campo pela Série B, no sábado, diante do Brasil de Pelotas, fora de casa. A equipe aguarda o sorteio da Copa do Brasil para conhecer o adversário da próxima fase.
Começo promissor Em busca do resultado, o Botafogo iniciou o jogo pressionando a saída de bola do Cuiabá, que jogava mais na defensiva tentando explorar os contra-ataques. Aos 3 minutos, Victor Luís tocou para Bruno Nazário, que chutou de fora da área, mas a bola passou por cima do gol de João Carlos. O Cuiabá respondeu logo em seguida. Em uma saída rápida, Maxwell foi lançado por Yago, dominou e, na hora do chute, foi travado por Marcelo Benevenuto.
Falta pontariaCom mais posse bola e marcação alta, o Botafogo rondava a área do Cuiabá, dominava as ações da partida, mas encontrava dificuldade de criar oportunidades claras de gol. Aos 14, Bruno Nazário tabelou com Matheus Babi, chutou pressionado e facilitou a defesa do goleiro. O camisa 10 alvinegro estava testando João Carlos. Aos 19, Bruno Nazário arriscou de fora da área e viu o goleiro do Dourado encaixar com segurança.
Cavalieri salvaA intensidade do Botafogo diminuiu, e foi o Cuiabá quem teve a chance mais clara ao fim do primeiro tempo. Aos 40, Cuiabá saiu em um contra-ataque pela direita com Willians Santana. O camisa 9 encontrou Maxwell na área, que chutou de chapa no canto esquerdo de Cavalieri. O goleiro alvinegro se esticou e fez uma excelente defesa.
Ataque contra defesaO Botafogo seguiu com o domínio da partida, mas com os mesmos problemas para criar chances claras de gol. Passados os dez minutos iniciais da segunda etapa, o técnico interino Flávio Tenius resolveu mudar a equipe e promoveu as entradas de Guilherme Santos, Pedro Raul e Ívan Angulo. Por outro lado, Chamusca reforçou o sistema defensivo do Cuiabá e já demonstrava estar satisfeito com o empate, que, naquele momento, daria a classificação ao Cuiabá.
Faltou o golCom o time mais ofensivo, o Glorioso começou a assustar na bola aérea e quase abriu o placar. Aos 23, Kevin cruzou na medida e Pedro Raúl cabeceou forte para o gol. No reflexo, João Carlos deu uma tapa na bola e fez grande defesa para salvar o Dourado. Logo depois, aos 29, Bruno Nazário achou novamente Pedro Raúl na área. O atacante tirou do goleiro e viu a bola raspar a trave.
O Botafogo continuava sua pressão e, novamente, quase chegou ao gol com Pedro Raúl. Aos 31, após cobrança de falta de Kevin, a bola ficou viva na área e o camisa 9 soltou uma bomba no travessão. Nos acréscimos, Guilherme Santos cabeceou forte e João Carlos salvou o Cuiabá para garantir uma classificação histórica na Arena Pantanal.
FICHA TÉCNICA:CUIABÁ 0 X 0 BOTAFOGO Data/Hora: 03 de novembro de 2020 - 19hLocal: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG) Assistentes: Sidmar dos SantosMeurer (PR) e Ricardo Junio de Souza (MG)Árbitro de vídeo: Heber Roberto Lopes (SC)Gramado: Bom Cartão Amarelo: Caio Alexandre; Victor Luís (BOT) / Maxwell; Hayner (CUI) Cartão Vermelho:
GOL: -
CUIABÁ: João Carlos; Hayner, Ednei, Anderson Conceição e Romário; Nenê Bonilha (Auremir 11 2ºT), Matheus Barbosa, Yago e Elvis; Maxwell e Willians Santana (Lucas Hernandez 11' 2ºT). Técnico: Marcelo Chamusca
BOTAFOGO: Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo, Kanu e Victor Luis (Rafael Forster 42' 2ºT); Caio Alexandre (Guilherme Santos 11' 2ºT), Bruno Nazário, e Honda; Kelvin (Ívan Angulo 11 2ºT), Warley (Pedro Raul, 11' 2ºT) e Matheus Babi. Técnico: Flavio Tenius.