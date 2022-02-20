Botafogo em Londres: Durcesio e Freeland assistem Crystal Palace x Manchester United pela base

A saga de Durcesio Mello e Eduardo Freeland em Londres continua. Dessa vez, o presidente e o dirigente das categorias de base do Botafogo assistiram a um jogo do time sub-23 do Crystal Palace. Na tarde deste domingo, os Eagles ficaram no 2 a 2 com o Manchester United no Copers Cope em jogo válido pela Premier League 2.+ Estrutura e filosofia: o que Durcesio e Freeland trazem de positivo ao Botafogo do CT do Crystal Palace

A dupla esteve no CT da base do Crystal Palace - que tem estrutura para receber os jogos dos times inferiores - para acompanhar de perto o estilo de jogo e como a equipe se comporta em uma partida oficial. Os dois foram contemplados com um duelo agitado.

O Palace abriu 2 a 0 ainda na primeira metade da etapa inicial com gols de Scott Banks e John-Kymani Gordon. O United, porém, correu atrás: uma bola na rede de Zidane Iqbal nos minutos finais do primeiro tempo e outra de Will Fish nos acréscimos do segundo tempo.

Os times de base dos Eagles têm um estilo baseado na posse de bola e valorização dos passes, algo que John Textor quer implementar no Botafogo. Após conhecerem a estrutura do Crystal Palace, Durcesio e Freeland viram toda a filosofia colocada dentro de campo.

A dupla retornará ao Brasil no começo dessa semana após os dias em Londres. A intenção foi conhecer de perto as ideias de Textor.