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Botafogo e Vasco irão se enfrentar na quarta fase da Copa do Brasil

Sorteio da segunda competição de maior relevância nacional aconteceu nesta terça-feira. Fluminense encara o Atlético-GO em fase que antecede as oitavas de final do torneio...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 12:51

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 12:51
Crédito: Divulgação/@CopadoBrasil/Twitter
Os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil foram sorteados nesta terça-feira e terá clássico carioca valendo vaga para às oitavas de final da competição. Botafogo e Vasco duelam em partida decisiva pela sobrevivência no torneio. O Fluminense também irá enfrentar um time da primeira divisão e pega o Atlético-GO. Os confrontos devem acontecer nos dias 16 e 23 de setembro e as partidas serão em ida e volta.Quem passar de fase, irá competir nas oitavas de final contra os times que disputam a Copa Libertadores, além do campeão da Copa Verde, Copa do Nordeste e da última Série B. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, São Paulo, Athlético, Internacional, Santos, Fortaleza, Cuiabá e Bragantino aguardam outras cinco equipes para estrearem na competição.
Confira os confrontos:Ponte Preta x América-MGBrusque x CearáBotafogo x VascoFluminense x Atlético-GOJuventude x CRB

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