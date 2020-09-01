Botafogo e Vasco irão se enfrentar na quarta fase da Copa do Brasil

Os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil foram sorteados nesta terça-feira e terá clássico carioca valendo vaga para às oitavas de final da competição. Botafogo e Vasco duelam em partida decisiva pela sobrevivência no torneio. O Fluminense também irá enfrentar um time da primeira divisão e pega o Atlético-GO. Os confrontos devem acontecer nos dias 16 e 23 de setembro e as partidas serão em ida e volta.Quem passar de fase, irá competir nas oitavas de final contra os times que disputam a Copa Libertadores, além do campeão da Copa Verde, Copa do Nordeste e da última Série B. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, São Paulo, Athlético, Internacional, Santos, Fortaleza, Cuiabá e Bragantino aguardam outras cinco equipes para estrearem na competição.