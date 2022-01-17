Botafogo e Santos conhecem data e horário de seus jogos nas quartas de final da Copinha; confira!

As duas primeiras partidas das quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior já têm data e horário marcados. O Botafogo, que superou o Resende nos pênaltis nas oitavas, entrará em campo às 19h desta terça-feira (18) para enfrentar o América-MG, em Jaú. Já o Santos, que eliminou o Fluminense na etapa anterior, jogará no mesmo dia às 21h30, contra o Mirassol, no Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O vencedor dos dois duelos fará uma da semifinais do torneio, o que comporta dizer que um dos quatro times será finalista da edição de 2022 da Copinha. Os dois confrontos desta terça terão transmissão do SporTV.
As outras duas quartas de final serão definidas nesta segunda (17), quando acontecem os últimos confrontos das oitavas de final (saiba mais).PROGRAMAÇÃO DAS QUARTAS DE FINAL
Terça-feira (18/01) - América-MG x Botafogo (em Jaú) - SporTV
Terça-feira (18/01) - Mirassol x Santos (em Araraquara) - SporTV