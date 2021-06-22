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Botafogo e Rafael Navarro chegam a valor de salário por renovação, e clube busca acordo em negócio

Partes chegam a denominador comum no que diz respeito ao possível vencimento do atleta; atual contrato do atacante vai acabar em dezembro...

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jun 2021 às 05:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A diretoria do Botafogo corre para não perder um dos principais ativos do atual elenco. Alvinegro e Rafael Navarro chegaram a um "denominador comum" no que diz respeito ao valor de salário que o atacante pediu para renovar com o clube. Agora, o Glorioso busca intensificar o negócio para "passar a caneta" e oficializar o acordo.
+ Boa fase! Rafael Navarro se torna o artilheiro do Botafogo na temporada
O atual vínculo de Rafael Navarro com o Alvinegro se encerra em dezembro. Ou seja, ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o Botafogo de graça a partir de julho.
Esses é um dos motivos que faz a diretoria correr em busca da renovação, já que Rafael Navarro, atual titular e artilheiro da equipe na temporada 2021, se mostra como um dos principais ativos do elenco.O outro é que o atacante tem recebido sondagens do mercado internacional nas últimas semanas. Com a possível renovação, o Botafogo ficaria "seguro" quanto a uma possível venda e poderia colocar mais dinheiro em caixa. Vale lembrar que a atual situação financeira do Alvinegro é caótica.
+ Confira a tabela da Série B
As partes já possuem um número "em comum" no que diz respeito ao possível novo salário de Rafael Navarro. O Botafogo precisa formalizar a proposta nestas cifras e apresentar aos empresários do jogador para, então, formalizar a renovação.
Há um interesse muito grande por parte do Botafogo em renovar o contrato de Rafael Navarro. O atacante chegou em 2019 para, inicialmente, compor a equipe sub-20, mas, aos poucos, apareceu na categoria profissional. Na atual temporada, tem quatro gols marcados.

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