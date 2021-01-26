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Botafogo é o único time da série A que não pontuou em 2021

Com a derrota no Clássico Vovô, o Botafogo chegou ao sexto jogo seguido sem vencer...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 08:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Apático em campo, o Botafogo foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 0 no último domingo, em São Januário, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. Com o resultado negativo, o clube de General Severiano segue como o único time da primeira divisão a não pontuar em 2021.Confira como está a tabela do BrasileirãoPor causa da pandemia do novo coronavírus, o calendário do futebol brasileiro sofreu alterações. Assim, a temporada de 2020 só terminará em fevereiro deste ano. Até aqui, já foram disputadas cinco rodadas, e o Botafogo, dos 15 pontos possíveis, somou zero.
Além do Glorioso, o São Paulo vive um jejum de vitórias em 2021: foram dois empates e três derrotas para o tricolor paulista. No entanto, o Alvinegro carioca tem um desempenho ainda pior, uma vez que perdeu as cinco partidas disputadas no ano.O time não apresenta perspectiva de melhoras. Contra o Vasco, foi apático durante todo o primeiro tempo e perdeu por 3 a 0. Já contra o Fluminense, não conseguiu um chute na direção do gol. O único jogo que o Botafogo apresentou algo foi na derrota para o Athletico: foram 24 finalizações sendo oito na direção do gol. Apesar de mostrar poderio ofensivo e criatividade, todas as chances foram desperdiçadas nesta partida.
Restam apenas seis rodadas para o fim do Brasileirão. Caso vença todos os duelos, o Alvinegro terminará a competição com 41 pontos. O próximo compromisso é contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na próxima terça-feira.

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