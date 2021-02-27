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Botafogo e Kappa discutem renovação no contrato de fornecimento de material esportivo

Diretor da Kappa no Brasil revela que a parceria com o Botafogo é proveitosa e acredita que a camisa branca será muito bem aceita pela torcida...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 14:16

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 14:16
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Depois da apresentação do novo terceiro uniforme de jogo, neste sábado, o Botafogo confirmou que já discute com a Kappa uma renovação no contrato de fornecimento de material esportivo. Além disso, as partes já se alinharam para um data de divulgação da camisa II (preta), que deve ser revelada nas próximas semanas.+ Após reunião, Botafogo avança por CEO e chega a nomes finais- Nossa parceria com o Botafogo vem sendo uma das mais proveitosas que já tivemos. Todos os uniformes que lançamos foram muito bem recebidos, e caíram rapidamente no gosto da torcida. Tenho certeza que, com esse, não será diferente. A terceira camisa segue os preceitos de tradicionalismo, remetendo a momentos do passado do clube. Acreditamos que a peça ficou linda e será muito bem aceita. - afirmou o diretor da Kappa no Brasil, André Giglio. Sem contar os uniformes de goleiro, este terceiro uniforme do Botafogo é a sexta peça de jogo lançada na parceria do clube com a Kappa, vigente desde 2019. Em nota oficial, Durcesio Mello, presidente do Glorioso, comemorou o lançamento da camisa branca.
- A nova camisa branca está muito bonita e o torcedor botafoguense com certeza vai adorar. É inspirada em nossas tradições no futebol e com grande riqueza de detalhes. Que seja muito vitoriosa em campo.Como disse Durcesio, a camisa faz homenagens ao passado do Botafogo. Ela é inspirada no primeiro uniforme utilizado pelo futebol alvinegro, sem nenhum registro fotográfico existente. Entre 1904 e 1905, antes mesmo do uso do tradicional modelo listrado, o Glorioso atuava com uma camisa branca.

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