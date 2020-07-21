Botafogo e Fluminense farão amistosos nos próximos sábados como preparação para o Brasileirão

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Como forma de preparação para o Campeonato Brasileiro, Botafogo e Fluminense vão se enfrentar nos próximos dois sábados, dias 25 de julho e 1º de agosto, em amistosos no Estádio Nilton Santos. As partidas serão às 17h e o encontro foi batizado como Taça da Solidariedade.

Cada clube transmitirá um jogo em seu respectivo canal do Youtube. O primeiro será exibido pelo Fluminense com pré-jogo a partir de 16h contando com entrevistas do presidente, Mário Bittencourt, e de jogadores, além de vídeos históricos do Tricolor. Anderson Cardoso fará a narração.

A informação foi dada inicialmente pelo "Globo Esporte" e o Flu fez a divulgação da primeira data pouco depois. O segundo jogo, dia 1º de agosto, terá transmissão do Botafogo. Mais cedo, às 15h, nos dois dias, as equipes sub-23 de cada clube também vão se enfrentar. Devido à pandemia do novo coronavírus, não haverá presença de público.