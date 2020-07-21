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Botafogo e Fluminense farão amistosos nos próximos sábados como preparação para o Brasileirão

Rivais se enfrentam no Estádio Nilton Santos nos próximos dias 25 de julho e 1º de agosto; campeonato começa no dia 9...

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 17:56

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 17:56
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Como forma de preparação para o Campeonato Brasileiro, Botafogo e Fluminense vão se enfrentar nos próximos dois sábados, dias 25 de julho e 1º de agosto, em amistosos no Estádio Nilton Santos. As partidas serão às 17h e o encontro foi batizado como Taça da Solidariedade.
Cada clube transmitirá um jogo em seu respectivo canal do Youtube. O primeiro será exibido pelo Fluminense com pré-jogo a partir de 16h contando com entrevistas do presidente, Mário Bittencourt, e de jogadores, além de vídeos históricos do Tricolor. Anderson Cardoso fará a narração.
A informação foi dada inicialmente pelo "Globo Esporte" e o Flu fez a divulgação da primeira data pouco depois. O segundo jogo, dia 1º de agosto, terá transmissão do Botafogo. Mais cedo, às 15h, nos dois dias, as equipes sub-23 de cada clube também vão se enfrentar. Devido à pandemia do novo coronavírus, não haverá presença de público.
Os dois clubes se aproximaram fora dos gramados em razão da luta contra o retorno do Campeonato Carioca em meio à pandemia. O último encontro entre as equipes foi na semifinal da Taça Rio, dia 5 de julho.

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