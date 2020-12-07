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futebol

Botafogo é condenado a indenizar Gilson em meio milhão de reais

Ex-lateral do Alvinegro, atualmente no Botafogo-SP, ganhou na Justiça o direito de receber R$ 490 mil do clube de General Severiano por dívidas trabalhistas...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 18:02

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 18:02

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Em dificuldades financeiras, o Botafogo teve uma notícia ruim neste sentido. Saiu, nesta segunda-feira, uma sentença positiva a Gilson, atualmente no Botafogo-SP, que ganhou na Justiça o direito de receber R$ 490.847,75. Cabe recurso para o clube de General Severiano.
> Confira a tabela do BrasileirãoO lateral-esquerdo cobra os salários de novembro e dezembro de 2019, 13º da temporada passada, FGTS e férias como dívidas que o Botafogo estava lhe devendo. A notícia foi informada primeiramente pelo portal "Fogo na Rede" e confirmada pelo LANCE!.
O departamento jurídico do Botafogo já protocolou um pedido de apelo contra a dívida e espera uma análise e, consequentemente, nova resposta vinda da Justiça.
Gilson atuou pelo Alvinegro entre 2017 e 2019. Ao todo, o lateral-esquerdo disputou 100 partidas com a camisa preta e branca.

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