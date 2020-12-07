Botafogo é condenado a indenizar Gilson em meio milhão de reais

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Em dificuldades financeiras, o Botafogo teve uma notícia ruim neste sentido. Saiu, nesta segunda-feira, uma sentença positiva a Gilson, atualmente no Botafogo-SP, que ganhou na Justiça o direito de receber R$ 490.847,75. Cabe recurso para o clube de General Severiano.

> Confira a tabela do BrasileirãoO lateral-esquerdo cobra os salários de novembro e dezembro de 2019, 13º da temporada passada, FGTS e férias como dívidas que o Botafogo estava lhe devendo. A notícia foi informada primeiramente pelo portal "Fogo na Rede" e confirmada pelo LANCE!.

O departamento jurídico do Botafogo já protocolou um pedido de apelo contra a dívida e espera uma análise e, consequentemente, nova resposta vinda da Justiça.