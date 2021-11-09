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Botafogo e Brasil de Pelotas negociam para disputar partida da Série B em Brasília

Por obras no Estádio Bento de Freitas, clubes negociam e fazem pedido para levar duelo pela 37ª rodada da segunda divisão do Brasileirão à capital do país...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2021 às 13:06

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 13:06

Crédito: Christophe Simon/AFP
O Botafogo pode atuar em um estádio inédito na temporada 2021. O Alvinegro tem negociações com o Brasil de Pelotas para levar a partida da 37ª rodada da Série B do Brasileirão, ainda sem data divulgada, para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília.+ Diego Loureiro revela conselhos de Gatito e não foge da pressão no gol do Botafogo: 'O sarrafo é muito alto'
O motivo para a possível mudança partiu da equipe gaúcha. O clube alegou que o Estádio Bento Freitas está passando por obras e, tendo apenas duas partes das arquibancadas disponíveis, não teria a estrutura suficiente para receber as duas torcidas da forma adequada.
Desta forma, as equipes conversam e o Botafogo também vê com bons olhos a possível mudança para Brasília, visto que pode contemplar os torcedores que moram naquela região.
A diretoria da equipe gaúcha já protocolou o documento que solicita a mudança de local, tendo a anuência do Botafogo. A CBF ainda não deu a resposta e analisa a possibilidade.

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