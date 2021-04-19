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Botafogo divulga Edital de Convocação da assembleia com SindeClubes; confira os detalhes

A intenção da Assembleia é preservar ao máximo os cortes que serão necessários no corpo de funcionários...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 15:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 15:04
Crédito: Divulgação
Na tarde desta segunda-feira, o Botafogo publicou em seu site oficial o Edital de Convocação para Assembleia Geral com o SindeClubes que visa preservar ao máximo os cortes que serão necessários no corpo de funcionários. O encontro será realizado no Salão Nobre da Sede do Alvinegro, situado na Av. General Severiano nº 72 - Botafogo - RJ, no dia 29 deste mês, às 10h30 em Primeira Convocação ou em Segunda Convocação às 11h.> Diretor de futebol do Botafogo fala em corte de R$ 1,5 milhão com custos"Sindicato dos Empregados em Clubes, Federações e Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do Estado do Rio de JaneiroCNPJ 33.966.441/0001-00
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Pelo presente Edital, o Presidente do Sindicato dos Empregados em Clubes, Federações e Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, convoca todos os colaboradores do BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS, associados ou não, a comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no Salão Nobre da Sede do clube, situado na Av. General Severiano nº 72 - Botafogo - RJ, no dia 29 de abril de 2021 às 10h30min em 1ª Convocação ou em 2ª Convocação às 11h, com a finalidade de discutirmos e deliberarmos sobre a seguinte "ORDEM DO DIA": MEDIDAS A SEREM ADOTADAS VISANDO A MANUTENÇÃO DO EMPREGO E RENDA DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA.
José Pinheiro dos Santos/Presidente."Desde o ano passado, o Botafogo conta com o apoio do Sindicato para pagar salários. Atualmente, o clube está em dia com as contas envolvendo os colaboradores e jogadores. O SindeClubes ajuda o Alvinegro a desbloquear valores que estão presos e/ou penhorados e depositá-los nas contas dos funcionários.
O LANCE! apurou que o clube está em contato permanente com o Sindicato, visando preservar o máximo possível de emprego e renda na atual crise financeira sem precedentes que o clube e o país atravessam. A nova gestão, como é dito pelos próprios integrantes, está bastante preocupada em conduzir a questão com o máximo profissionalismo.

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