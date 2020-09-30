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futebol

Botafogo divulga detalhes sobre a venda do atacante Luis Henrique

Negociação do jogador de 18 anos com o Olympique de Marselha, da França, foi alvo de questionamento de torcedores e dirigentes. Clube publicou nota e entrevista em vídeo...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 13:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 13:57
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Após troca de acusações entre dirigentes e questionamentos de torcedores, o Botafogo divulgou, nesta quarta-feira. detalhes sobre a negociação do atacante Luis Henrique com o Olympique de Marselha (FRA). O clube divulgou nota oficial e publicou uma entrevista com o presidente Nelson Mufarrej, na Botafogo TV.
Confira a íntegra da nota:
"1. Luis Henrique chegou ao Botafogo em setembro de 2018, por empréstimo, até 31 de janeiro de 2020.
2. O TAC (Três Passos Atlético Clube), o Botafogo e o atleta Luis Henrique assinaram, em dezembro de 2019, uma prorrogação do contrato de empréstimo com validade até 31 de dezembro de 2022. O Botafogo ficou com uma taxa de vitrine de 40%.
3. O Botafogo pagou R$ 500 mil pela prorrogação desse empréstimo com recursos oriundos de parte da venda do atleta das Categorias de Base Pimenta ao Al-Wahda Football Club, dos Emirados Árabes, por US$ 400 mil, em 15/12/2019.
4. Ficou estipulado, neste novo contrato, que caso fosse recebida uma proposta de venda à vista, igual ou superior a EUR$ 5 milhões, o jogador só não seria negociado caso um dos clubes se opusesse.
5. Neste caso, no entanto, esse clube teria que pagar ao outro, à vista, o seu percentual equivalente, e ficaria detentor de 100% do atleta. Além disso, caso a venda fosse igual ou superior a EUR$ 5 milhões, o Botafogo pagaria R$ 1 milhão ao atleta, como bonificação, o que equivale ao câmbio de hoje a aproximadamente EUR$ 156 mil.
6. O Olympique de Marseille (OM) fez uma proposta ao TAC de EUR$ 8M por 70% dos direitos econômicos do atleta Luis Henrique. Isso equivale ao valor de EUR$ 11.428.571,43 por 100%. Dessa forma, cada 1% do atleta vale EUR$ 114.285,71.
7. Não houve intermediação no negócio. Portanto, não há pagamento de comissão a nenhum agente. 8. Pela taxa de vitrine, o Botafogo receberia então EUR$ 3,2M e ficaria com 12% dos Direitos Econômicos da venda futura. O Clube negociou para receber EUR$ 3.904.362,95 e ficar com 5% dos Direitos Econômicos e não ter que pagar a bonificação de R$ 1 milhão (EUR$ 156 mil) ao atleta. 9. Em dinheiro, isso significa que recebemos a mais aproximadamente EUR$ 850 mil (3,9-3,2+0,156), abrindo mão de 7% da venda futura, que pelos valores da proposta correspondem a aproximadamente EUR$ 800 mil (7x114.285,71). Praticamente igual, apenas trocando dinheiro agora por percentual de venda futura, principalmente devido a necessidade financeira de caixa do clube a curtíssimo prazo.
Botafogo de Futebol e Regatas"

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