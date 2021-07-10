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Botafogo: diretoria não fará decisões de 'cabeça quente' e terá reunião sobre Chamusca e departamento

Dirigentes do Alvinegro vão se reunir nos próximos dias para avaliar trabalho do treinador e oportunidades de mercado para, então, fazer um movimento concreto...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 19:30

LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2021 às 19:30
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Marcelo Chamusca, por ora, continua sendo o treinador do Botafogo. Ainda não há nenhum tipo de continuidade garantida para o restante da semana. A diretoria do Alvinegro vai se reunir nos próximos dias para debater e discutir sobre o desempenho do treinador e o departamento de futebol.
Isto se dá porque os membros da diretoria do Glorioso não querem tomar nenhuma decisão de "cabeça quente". Ou seja, não quiseram fazer nenhum passo concreto após o empate em 3 a 3 para o Cruzeiro, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão.
A verdade é que Marcelo Chamusca balança no cargo. Este encontro entre a cúpula alvinegra acontecerá, no máximo, até a segunda-feira. Internamente, querem resolver esta questão em um curto prazo.
Vale ressaltar também que isto não é garantida que Chamusca será demitido. Essa reunião servirá para avaliar desempenho, contratações e ambiente do treinador e do departamento de futebol, mas também para avaliar o mercado de técnicos disponíveis no país no momento.
O Botafogo não quer tirar Chamusca do cargo sem ter outro nome em mente para assumir a posição. Ao mesmo tempo, a diretoria já sabe que a popularidade do treinador para com a torcida beira status quase negativos. A balança acabará pesando para um dos lados apenas depois da reunião.

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