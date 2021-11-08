Botafogo demonstra interesse na permanência de Marco Antônio, mas valor de compra é acima da realidade

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Com diversos jogadores emprestados, o Botafogo busca a permanência daqueles que vêm se destacando na temporada. Este é o caso de Marco Antônio, um dos destaques na vitória por 4 a 0 sobre o Vasco no último domingo, pela Série B do Brasileirão. O Alvinegro já manifestou interesse em contar com o meia para o ano que vem.+ Botafogo pode garantir acesso nesta quinta-feira: saiba o que é necessário

A missão, porém, não parece ser nada fácil. Quase impossível, talvez, pela situação financeira do Botafogo: emprestado pelo Bahia até dezembro, Marco Antônio tem uma opção de compra em valor fixado junto ao Botafogo até o fim deste contrato.

O valor é bem acima da realidade do Glorioso. Internamente, o clube sabe que não terá condições de levantar o dinheiro para concluir a compra do camisa 70. Mesmo assim, não joga a toalha e busca outras alternativas.

Eduardo Freeland, diretor de futebol do Botafogo, conversou com Lucas Andrino, um dos empresários de Marco Antônio, nesta segunda-feira. O dirigente manifestou interesse na permanência do jogador, explicou a situação financeira e o fato que dificilmente terá condições de comprá-lo, mas que quer um acordo junto ao Bahia.Aí entra o 'xis' da questão: Marco Antônio é um dos destaques do Alvinegro na Série B e o Bahia, até agora, não deu sinais de que pretende renovar o vínculo de empréstimo junto ao Botafogo por mais uma temporada. O caminho parece bem desenhado: ou assume a opção de compra ou vê o jogador ir embora.

Pode pesar positivamente o desejo de Marco Antônio. O camisa 70 se identificou com o clube e já falou para pessoas próximas que gostaria de ficar no Glorioso. Vale ressaltar, porém, que o atleta não participou de nenhum tipo de conversa com nenhuma das partes até o momento - o foco dele é dentro de campo e, primeiro, garantir o acesso à Série A.