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Botafogo dá prioridade a sócios em renovação de Chay e dirigente diz: 'Respeito e agradecimento'

Contratação em definitivo do atacante aconteceu na última terça-feira e associados do Alvinegro receberam a notícia em primeira mão...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 18:27

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 18:27
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Artilheiro do Botafogo na Série B do Brasileirão, o atacante Chay foi contratado em definitivo pelo clube na última terça-feira. No anúncio, o Alvinegro decidiu inovar e informou aos sócios a permanência em primeira mão por meio de mensagem exclusiva enviada eletronicamente. O jogador pertencia à Portuguesa-RJ e estava emprestado, mas agora assina até 2024.
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A decisão de anunciar em primeira mão os sócios do clube partiu da direção alvinegra e foi uma maneira de valorizar os sócios-torcedores. De acordo com Lênin Franco, diretor de negócios do Botafogo, a ideia é premiar o torcedor que está ajudando o clube neste momento de reestruturação.
- Passa pela mentalidade da diretoria esse entendimento de construção coletiva. O sócio precisa saber que sem ele a gente não consegue fazer um novo Botafogo, e uma ação como essa é uma pequena demonstração de respeito e agradecimento ao apoio que eles tem nos dado neste momento de reconstrução. A busca por uma identidade do clube com a torcida é um objetivo que queremos atingir sempre com bastante lealdade - afirmou o executivo.
Chay, inicialmente, chegou ao Alvinegro por empréstimo até o fim da Série B do Brasileirão. Após se destacar no último Carioca, o Botafogo apostou na contratação do camisa 14, que rapidamente virou um dos destaques da equipe. O clube conversava com a equipe da Ilha do Governador há praticamente um mês para tentar concretizar a compra
Confira a tabela e os jogos da Série B
Os detalhes finais do contrato vinham sendo alinhados há aproximadamente duas semanas, e os últimos detalhes para a assinatura foram definidos nos últimos dias. O novo vínculo com Chay já está oficializado no BID. Por isso, ele já pode atuar pelo Botafogo na próxima partida, contra o Remo.

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