Botafogo dá prioridade a sócios em renovação de Chay e dirigente diz: 'Respeito e agradecimento'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Artilheiro do Botafogo na Série B do Brasileirão, o atacante Chay foi contratado em definitivo pelo clube na última terça-feira. No anúncio, o Alvinegro decidiu inovar e informou aos sócios a permanência em primeira mão por meio de mensagem exclusiva enviada eletronicamente. O jogador pertencia à Portuguesa-RJ e estava emprestado, mas agora assina até 2024.

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A decisão de anunciar em primeira mão os sócios do clube partiu da direção alvinegra e foi uma maneira de valorizar os sócios-torcedores. De acordo com Lênin Franco, diretor de negócios do Botafogo, a ideia é premiar o torcedor que está ajudando o clube neste momento de reestruturação.

- Passa pela mentalidade da diretoria esse entendimento de construção coletiva. O sócio precisa saber que sem ele a gente não consegue fazer um novo Botafogo, e uma ação como essa é uma pequena demonstração de respeito e agradecimento ao apoio que eles tem nos dado neste momento de reconstrução. A busca por uma identidade do clube com a torcida é um objetivo que queremos atingir sempre com bastante lealdade - afirmou o executivo.

Chay, inicialmente, chegou ao Alvinegro por empréstimo até o fim da Série B do Brasileirão. Após se destacar no último Carioca, o Botafogo apostou na contratação do camisa 14, que rapidamente virou um dos destaques da equipe. O clube conversava com a equipe da Ilha do Governador há praticamente um mês para tentar concretizar a compra

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