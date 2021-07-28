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Botafogo costura últimos detalhes e fica perto de anunciar retorno de Jonathan

Lateral-esquerdo já tem bases contratuais definidas e realiza exames médicos para confirmar retorno ao Alvinegro...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 13:32

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 13:32
Crédito: Vitor Silva/SSPress/Botafogo
O Botafogo está perto de anunciar mais um reforço visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Detalhes separam o Alvinegro de um acordo com Jonathan, lateral-esquerdo revelado no próprio clube. As partes costuram os últimos detalhes do acordo e um anúncio é praticamente iminente.
+ Botafogo está invicto quando Marco Antônio marca pelo menos um gol
Jonathan, ao que tudo indica, chega ao Botafogo por empréstimo de um ano junto ao Almería-ESP, dono dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, ele fica no clube de General Severiano até o fim da temporada europeia, que é no meio do ano.
O lateral-esquerdo está no Rio de Janeiro desde a última semana e já realizou exames médicos e físicos, inclusive visitando as instalações do Estádio Nilton Santos. Os últimos detalhes burocráticos entre o atleta e os empresários é o que separa o acordo da assinatura, como o "ge" publicou primeiramente e o LANCE! confirmou.Negociado ao próprio Almería em 2019, Jonathan não teve regularidade no futebol espanhol. Ele fez 22 jogos na primeira temporada pelo clube, mas foi emprestado ao Las Palmas na época seguinte, onde atuou em apenas 13 oportunidades.
O Botafogo é visto como uma chance para Jonathan voltar a atuar de forma regular e em uma realidade que já conhece. O lateral de 23 anos chega para assumir a titularidade na posição no Alvinegro.

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