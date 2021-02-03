Botafogo conversa com dirigente ex-Flamengo para assumir vaga no Departamento de Futebol

Crédito: Eduardo Freeland com Durcesio Mello e Vinícius Assumpção (Divulgação/Botafogo

O Botafogo tenta se reforçar de forma interna para a próxima temporada. Ainda sem confirmar nenhuma mudança envolvendo o futebol, o Alvinegro quer contratar Bruno Coev, que trabalhava nas categorias de base do Flamengo, para assumir uma função no Departamento de Futebol. A notícia foi dada primeiramente pelo "Jornal O Dia" e confirmada pelo LANCE!.

O nome foi uma indicação de Eduardo Freeland, novo diretor de futebol, que também fez o caminho de sair das categorias inferiores do Flamengo para assumir uma função no futebol profissional do Botafogo.

A questão é que Bruno Coev chegaria para assumir um cargo que não existe atualmente no organograma do clube de General Severiano, uma espécie de "supervisor" do time profissional, ficando abaixo de Eduardo Freeland e Túlio Lustosa - que não tem a permanência garantida, vale ressaltar -, atual gerente de futebol.

Com plena confiança na avaliação de Freeland, Durcesio Mello, presidente do Botafogo, deu sinal verde para a contratação de Bruno Coev desde o salário dele se encaixe na realidade financeira do clube.