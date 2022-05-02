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futebol

Botafogo contrata executivo que organizou Copa América como novo gerente geral do estádio

Alexandre Barros assume administração organizacional do Estádio Nilton Santos...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 16:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 16:56
Um dos times que mais agitou a janela de transferência, o Botafogo segue trazendo reforços para fora do campo. O clube contratou Alexandre Barros para ser o novo gerente geral e de operações do Estádio Nilton Santos. O executivo fez a estreia no empate contra o Juventude, neste domingo.+ VÍDEO: Jorge Jesus registra festa da torcida do Botafogo no Nilton Santos
Alexandre participou da organização operacional da Copa América de 2019, realizada no Brasil. Ele é um dos fundadores da "RAM Sports", empresa que já cuidou do atendimento das seleções peruana e venezuelana, por exemplo.
O executivo também já atuou na parte operacional da Amsterdam Arena, na Holanda. A função diz respeito a melhorar as funções extracampo do Estádio Nilton Santos, de estrutura a funcionalidade.
Botafoguense assumido, Alexandre esteve presente no empate contra o Juventude e, inclusive, se apresentou aos jornalistas presentes na partida. Ele é mais um a integrar o time da Botafogo SAF.O executivo comemorou a chegada ao Botafogo com um texto em uma publicação compartilhada nas redes sociais.
"Hoje começo mais um ciclo na minha vida de gestor esportivo. Mas desta vez, um caminho sem data prévia para seu fim. Hoje começo um relacionamento que sempre sonhei, mas que também me faltava coragem.
O Cenário dos clubes no Brasil sempre me perturbou, por políticas e estratégias das quais eu desacreditava. Felizmente, foi justamente aquele que eu mais me identificava, quem deu o primeiro passo.
Hoje assumo essa posição IMENSAMENTE feliz e com todos meus medos amansados. Confiante que estamos fazendo uma forte equipe, com pessoas experientes, sérias, preparadas e mais do que tudo: INOVADORAS! Pessoas que pensam fora da caixinha, afinal a loucura de alguns afloram as genialidades do mundo!
Obrigado a todos que de alguma maneira me ajudaram a chegar até aqui e obrigado a todos que ainda me ajudarão a continuar por muitas outras jornadas, agora em uma casa fixa, sem prazo e sem limites!
Hoje chego à minha "nova antiga casa" como Gerente geral de Operações de Estádio e Serviços às Equipes no Botafogo com muito orgulho!"
Crédito: AlexandreBarroscomataçadaCopaAmérica(Foto:Reprodução

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