Botafogo constitui registro do CNPJ da SAF e conclui fase legal para chegada de novo investidor

O Botafogo deu um importante passo para se tornar, de fato, clube-empresa e receber o aporte de um investidor. O clube concluiu, nesta segunda-feira, o CNPJ da SAF junto à Receita Federal e concluiu todas as fases legais para permitir a entrada de capital externo na instituição.+ André Chame afirma que John Textor se impressionou com a torcida do Botafogo e quer 'retribuir o carinho'

Isso quer dizer que o Botafogo de Futebol e Regatas foi "separado" da Botafogo SAF, que receberá os investimentos. Vale lembrar que o Alvinegro já tem um comprador em potencial: trata-se de John Textor, que assinou um pré-contrato com interesse no processo de profissionalização do departamento de futebol.

– É com muita satisfação que compartilho com vocês que tivemos registrada a constituição da SAF através de um novo CNPJ. Fizemos com muito cuidado, zelo, orientados pelos melhores escritórios de advocacia do país e 100% alinhado com a lei. Com muita preocupação de fazer adequadamente, de forma estruturada, com laudo técnico, inclusive escolhendo conselheiros e diretores de notório saber. Como exige a lei, sem relação com o clube, mas com profundo conhecimento sobre cisão de ativos e estruturação de empresas. Isso completa a fase legal necessária para chegada e aporte de um investidor. Até a efetiva venda das ações para investidor qualificado e devidamente aprovado pelos órgãos estatutários do clube, a SAF terá caráter pre-operacional - destacou Jorge Braga, em entrevista ao site oficial do Botafogo.A Botafogo SAF terá uma nova diretoria e um novo conselho. Os nomes foram divulgados pelo clube em nota divulgada nesta segunda-feira. Confira: