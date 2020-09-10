Botafogo consegue liberação de verba para quitar salários atrasados

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O Botafogo conquistou uma importante vitória nos bastidores. Nesta quinta-feira, o departamento jurídico, em reunião com o Sindeclubes e o Juizado do Trabalho, ficou perto de quitar todos os salários atrasados com jogadores e funcionários. A informação foi divulgada pelo portal "Fogo na Rede" e confirmada pelo LANCE!.

A ação foi movida pelo Sindeclubes, que ajuda o Botafogo a desbloquear verbas que estão congeladas por penhoras. A decisão da juíza Cissa de Almeida Biasoli, da 75ª Vara do Trabalho, determinou que o clube apresente a relação de jogadores e funcionários e os respectivos valores de vencimentos atrasados em até 48 horas.

O Botafogo deve desbloquear cerca de R$ 12 milhões, como deferido pela juíza. A quantia é mais que suficiente para quitar os meses de julho e agosto ao elenco profissional, além de maio - para quem recebe acima de R$ 2 mil -, junho, julho e agosto aos colaboradores.