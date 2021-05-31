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Botafogo consegue liberação de R$ 800 mil para pagamento de funcionários demitidos

Com ajuda da Justiça do Trabalho e do Sindeclubes, Alvinegro terá verba para quitar as rescisões de colaboradores que foram desligados do clube no início do mês...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 16:13

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 16:13
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo deu um passo considerável para quitar as rescisões dos funcionários que foram demitidos no começo do mês. Nesta segunda-feira, a Justiça do Trabalho liberou R$ 790.692,28 - praticamente R$ 800 mil -, para o clube pagar os valores com estes colaboradores.
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Mais de 90 pessoas foram desligadas do Glorioso, mas especificadamente 77 eram funcionários - atletas com bolsa de formação e prestadores de serviço completaram a lista.
A decisão foi da 75ª Vara do Rio de Janeiro. O Botafogo estava em contato com a Justiça do Trabalho há praticamente duas semanas. O SindeClubes, que "representou" os funcionários durante as conversas com o clube, também acompanhou as conversas.
As demissões afetaram praticamente todos os setores do clube. Com tantos cortes, a promessa interna é de estabilidade para quem ficou. Vale lembrar que o Botafogo passa por um corte de receitas pelo rebaixamento à segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

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