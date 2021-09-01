Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo confirma negociações com Rafael, mas ressalta cautela: 'Compromisso orçamentário'
futebol

Botafogo confirma negociações com Rafael, mas ressalta cautela: 'Compromisso orçamentário'

Clube confirmou que busca a contratação do lateral-direito para a sequência da Série B do Brasileirão, mas faz questão de dizer sobre responsabilidade financeira...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 20:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 20:39
Crédito: Fred Tanneau/AFP
As conversas entre Botafogo e Rafael são reais. O clube de General Severiano confirmou, em comunicado divulgado pela assessoria de imprensa nesta quarta-feira, que realmente está em negociações com o lateral-direito de 31 anos.
+ Pupilo de Sir Alex Ferguson, torcedor de berço e recusa ao Flamengo: quem é Rafael, alvo do Botafogo "O Botafogo confirma que está em negociações com o lateral-direito Rafael, mas prega cautela devido ao compromisso orçamentário, alinhado com as novas diretrizes internas de responsabilidade nos contratos celebrados", comunicou o clube.
Rafael, assumidamente torcedor do Botafogo, tem conversas para assinar com o clube já para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados