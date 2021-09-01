Botafogo confirma negociações com Rafael, mas ressalta cautela: 'Compromisso orçamentário'

Crédito: Fred Tanneau/AFP

As conversas entre Botafogo e Rafael são reais. O clube de General Severiano confirmou, em comunicado divulgado pela assessoria de imprensa nesta quarta-feira, que realmente está em negociações com o lateral-direito de 31 anos.

+ Pupilo de Sir Alex Ferguson, torcedor de berço e recusa ao Flamengo: quem é Rafael, alvo do Botafogo "O Botafogo confirma que está em negociações com o lateral-direito Rafael, mas prega cautela devido ao compromisso orçamentário, alinhado com as novas diretrizes internas de responsabilidade nos contratos celebrados", comunicou o clube.