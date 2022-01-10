Botafogo confirma assinatura de oferta vinculante para vender sua SAF a John Textor

O Botafogo colocou no papel sua transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O clube selou nesta segunda-feira (10) acordo da venda de 90% ao investidor americano John Textor, que promete investir R$ 400 milhões na nova empresa alvinegra nos próximos três anos. A sacramentação aconteceu após Durcesio Mello ter recebido alta médica. O dirigente alvinegro tinha testado positivo para Covid-19 na quinta-feira passada. Liberado na tarde desta segunda, Mello assinou documento firmado pelo empresário na noite anterior.

Com este documento, o Botafogo caminha para adotar o modelo de empresa. Os termos do acordo serão votados por conselheiros e, mais tarde, pelos associados do clube.

Na sexta-feira ocorrerá a Assembleia Geral em General Severiano. Após o aval, o Botafogo receberá R$ 50 milhões na semana seguinte. Depois disso, Textor e a diretoria terão mais dois meses para amarrar os detalhes finais e, enfim, assinar o contrato que dará o controle do futebol alvinegro ao americano pelos próximos 30 anos. O presidente do Botafogo, Durcesio Mello, divulgou uma mensagem para todos os torcedores.

- Caros sócios-proprietários, membros do Conselho Deliberativo, sócios-torcedores e torcida alvinegra. Eu estou muito feliz, hoje, em anunciar que após uma revisão final estamos anunciando a proposta vinculante com a Eagle Holdings. Isso faz parte de um processo de profissionalização que implantamos no clube durante essa gestão e que está culminando com essa proposta que vai ser o futuro, forte, do Botafogo - disse.

O dirigente ainda destacou.

- Queria aproveitar para agradecer a presença e dar as boas vindas a John Textor, elogiar o carisma dele e o carinho que ele teve com a torcida alvinegra. E, também, agradecer ao Jorge Braga, o André Chame e o Chico Müsnich, que nesses últimos 15 dias se debruçaram com a equipe do John Textor para chegar a esse resultado maravilhoso para o Botafogo. Muito obrigado, saudações alvinegras, estou muito feliz! - declarou.