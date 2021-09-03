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Botafogo confia no retorno de Gatito aos gramados no fim de setembro: 'Representatividade muito grande'

Goleiro paraguaio iniciou trabalhos com bola nessa semana e está evoluindo na recuperação de uma lesão no joelho; atleta não joga pelo Alvinegro desde o ano passado...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 13:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2021 às 13:19
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Gatito Fernández está evoluindo na recuperação de uma lesão no joelho: o goleiro iniciou, nessa semana, trabalhos com bola visando o retorno aos gramados. A evolução é notória e a animação envolvendo o camisa 1 aparece nos bastidores do Botafogo.
+ Pupilo de Sir Alex Ferguson, torcedor de berço e recusa ao Flamengo: quem é Rafael, alvo do Botafogo
Eduardo Freeland, diretor de futebol do clube, detalhou que a melhora do atleta tem sido positiva, ressaltou a vontade do paraguaio em realizar os tratamentos e atividades, e deu um prazo: acredita que ele pode estar em campo ainda esse mês.
– Gatito tem deixado a gente bastante satisfeito. Acreditamos que ele já pode estar dentro de campo na última semana de setembro. Estamos muito felizes com o Diego, mas o Gatito tem uma representatividade muito grande que nós temos que levar em consideração, inclusive para melhorar a performance de outros goleiros. Acreditamos que ele vai estar à disposição e ele está muito dedicado - afirmou, em entrevista à "BotafogoTV".O último jogo de Gatito com a camisa do Botafogo foi justamente em setembro do ano passado, no empate sem gols diante do Vasco, pela Copa do Brasil. Na ocasião, ele sentiu um desconforto na coxa - mesmo assim, foi convocado pela Seleção Paraguaia. Mesmo com a indicação de não jogar, entrou em campo pela equipe nacional e o problema se potencializou.
Desde então, o goleiro está fora dos gramados e está quase a um ano sem representar o clube de General Severiano em uma partida oficial. A espera, contudo, parece estar chegando ao fim.

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