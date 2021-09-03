Botafogo confia no retorno de Gatito aos gramados no fim de setembro: 'Representatividade muito grande'

– Gatito tem deixado a gente bastante satisfeito. Acreditamos que ele já pode estar dentro de campo na última semana de setembro. Estamos muito felizes com o Diego, mas o Gatito tem uma representatividade muito grande que nós temos que levar em consideração, inclusive para melhorar a performance de outros goleiros. Acreditamos que ele vai estar à disposição e ele está muito dedicado - afirmou, em entrevista à "BotafogoTV".O último jogo de Gatito com a camisa do Botafogo foi justamente em setembro do ano passado, no empate sem gols diante do Vasco, pela Copa do Brasil. Na ocasião, ele sentiu um desconforto na coxa - mesmo assim, foi convocado pela Seleção Paraguaia. Mesmo com a indicação de não jogar, entrou em campo pela equipe nacional e o problema se potencializou.