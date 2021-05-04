Botafogo comunica demissões para conter 'caótica situação financeira'

Crédito: Arquivo LANCE!

O Botafogo emitiu um comunicado oficial na manhã desta terça-feira comunicando que vai realizar uma restruturação interna, o que vai acarretar em demissões dentro do quadro de funcionários. A decisão é uma resposta ao passivo bilionário revelado no último balanço financeiro, considerado 'caótico' pela atual diretoria.

+Veja os confrontos das semifinais do CariocãoNa última quinta-feira, o clube tentou negociar um acordo para diminuição de salários e carga horária de trabalho com o objetivo de evitar demissões, o que não foi aceito pelos funcionários durante a reunião. Na decisão, o Botafogo não informa quantos colaboradores e quais cargos serão cortados. Confira a nota na íntegra:

O Botafogo tem se manifestado publicamente, com transparência, sobre a caótica situação financeira e a importância de enxugar quadros, serviços e estruturas para garantir a continuidade do Clube. As últimas Demonstrações Financeiras (balanço), publicadas na última sexta-feira (30/04), revelaram um passivo bilionário que reafirma a importância de se aplicar medidas urgentes e difíceis.

No último dia 29 de abril, o SindeClubes (Sindicato dos Empregados em Clubes) realizou uma Assembleia Extraordinária em General Severiano, com a presença da maior parte dos funcionários do Clube, e apresentou, para deliberação coletiva, uma proposta com medidas a serem adotadas para preservar ao máximo a manutenção de emprego e renda nos próximos meses. Foi relatado o momento difícil e a incompatibilidade para se honrar os compromissos. Mas a tentativa, infelizmente, não foi aceita pela maioria em votação.

Para dar seguimento com responsabilidade ao plano de reestruturação interna, a atual gestão do Botafogo não viu outra alternativa que não adotar medidas mais duras, sendo necessário o desligamento de colaboradores. Todos os departamentos, sem exceções, foram impactados pelos cortes. Na manhã desta terça-feira (04/05), os gestores das áreas e o Departamento de RH estão comunicando a decisão aos colaboradores.

Não está sendo fácil desligar profissionais tão importantes para a história da instituição. Mas o Clube toma essa decisão da forma mais correta possível, prezando para que o momento seja respeitoso e humanizado. Além disso, foi contratada uma empresa de Consultoria Estratégica em Recursos Humanos para prestar toda assistência a se recolocarem no mercado. Entre as ações, serão realizados Workshops e treinamentos na busca por novas oportunidades.

O Botafogo agradece a todos os colaboradores que deixam o Clube pela dedicação e profissionalismo durante o período em que estiveram a serviço da Estrela Solitária.