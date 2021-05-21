Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo comunica a saída de Altamiro Bottino, Coordenador Científico do clube

Em nota, o Alvinegro explica que o profissional pediu seu desligamento do cargo. Bottino chegou ao clube em janeiro deste ano...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 21:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 21:18
Crédito: Divulgação/Botafogo
Na tarde desta quinta-feira, o Botafogo anunciou a saída do Coordenador Científico Altamiro Bottino. Em nota, o Alvinegro explica que o profissional pediu seu desligamento do cargo. Bottino chegou ao clube em janeiro deste ano, portanto, permaneceu demissão cinco meses depois de sua contratação.> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo CONFIRA A NOTA OFICIAL DO BOTAFOGO
"O Botafogo comunica que o Coordenador Científico Altamiro Bottino solicitou seu desligamento na tarde desta quinta-feira (20/5). O Clube agradece ao profissional por toda dedicação, desejando sucesso em seus futuros desafios."Bottino, que á tinha passagem pelo Botafogo, também trabalhou no Coritiba, no Palmeiras e no São Paulo. Ele veio com a missão de comandar setores como o departamento médico, de fisiologia e preparação física.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados